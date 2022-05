Bị bạo hành, vợ cùng con trai giết chồng cũ rồi tung tin đột quỵ

Dù đã ly hôn nhưng vẫn ở chung nên tiếp tục bị chồng cũ đánh đập, đe dọa đuổi ra khỏi nhà, cùng cực ,người mẹ bàn bạc với con trai nhỏ cùng giết chồng cũ.

Chiều 17/5, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trương Thị Bình (SN 1977, ngụ tại Củ Chi) 11 năm tù và bị cáo Huỳnh Văn Quynh (SN 2003, ngụ tại Củ Chi) 9 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Bị hại là chồng cũ của bị cáo Bình và là cha của bị cáo Quynh. Thời điểm phạm tội, Quynh mới 17 tuổi.

Phiên tòa diễn ra từ chiều 10/5, tuy nhiên, sau khi đại diện Viện kiểm sát, giữ quyền công tố đề nghị án, chủ tọa nhận thấy vụ án nhiều tình tiết phức tạp nên đã nghị án kéo dài đến chiều 17/5 mới tuyên. Trước đó, ngày 22/2, vụ án này đã được đưa ra xét xử nhưng đã phải tạm hoãn.

Hai bị cáo vừa là vợ, vừa là con của bị hại.

Theo cáo trạng, bị cáo Trương Thị Bình và nạn nhân Huỳnh Văn Quang kết hôn năm 2001, có hai con trai chung là Huỳnh Tấn Vinh (SN 2001) và Huỳnh Văn Quynh (SN 2003). Trong quá trình chung sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn, ông Quang đã nhiều lần đánh đập, hành hạ vợ con nên họ đã ly hôn vào năm 2019. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn sống chung nhà cùng các con tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Luật sư bảo vệ quyền lợi động viên bị cáo Quynh tai tòa.

Thời gian này mâu thuẫn vẫn tiếp tục xảy ra. Đỉnh điểm vụ việc là ông Quang nói sẽ bán nhà nhưng không chia tiền và sẽ đuổi ba mẹ con Bình ra khỏi nhà. Do đó, Bình nảy sinh ý định giết ông Quang.

Khoảng 20 giờ ngày 14/8/2020, sau khi Quang đi uống rượu về, hai vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn về việc bán nhà. Bình vào nhà nói chuyện với Quynh: “Ba mầy bán nhà, bỏ mẹ con mình ra phòng trọ ở. Tao làm liều giết ổng, có gì mầy phụ tao!”. Quynh đồng ý.

Lát sau, Quang tiếp tục chửi và cầm chổi đánh Bình. Bị đánh, trong cơn tức giận, Bình đã quật ngã người đàn ông từng là chồng mình xuống nền nhà và ngồi đè lên người nạn nhân.

Quynh thấy vậy liền chạy đến giữ hai chân cha để mẹ dùng dây ràng siết cổ nạn nhân. Chứng kiến sự việc, cậu con trai lớn van xin mẹ và em đừng giết cha, nhưng trong cơn uất ức, Bình vẫn tiếp tục siết cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau khi Quang chết, Bình và Quynh khiêng xác để trên ghế trước hiên nhà rồi tung tin ông Quang chết do đột quỵ. Kết luận giám định pháp y tử thi cho thấy ông Quang chết do ngạt cơ học do chèn ép vùng cổ. Ngày 16/8/2020, Bình và Quynh bị bắt khẩn cấp.

Tại phiên toà, bị cáo Bình khai nhận do bị chồng đánh đập nên ly hôn. Tuy nhiên sau khi ly hôn, cuộc sống của mẹ con bị cáo vẫn như tù ngục, đã vậy còn bị chồng cũ đòi bán nhà và dọa đuổi mẹ con bị cáo ra đường nên uất ức mới nảy sinh ý định sát hại.

