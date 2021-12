Phó chủ tịch thị xã bỏ 10 tỉ đồng vào vali để "gài bẫy" phóng viên?

Thứ Tư, ngày 22/12/2021 15:40 PM (GMT+7)

Theo hồ sơ vụ án, ông Duyên khai bỏ 10 tỉ vào vali để "cài bẫy" phóng viên, nhưng tại tòa ông lại không nhớ bỏ bao tiền.

Ngày 22-12, TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" với 6 bị cáo Lê Xuân Hoàng (SN 1978), Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979), Lê Trần Sính (SN 1974), Lê Trần Tiến Đạt (SN 1998), Lê Doãn Tài (SN 1985), Phạm Văn Ân (SN 1988), tất cả cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Đây là vụ án tống tiền 25 tỉ đồng gây xôn xao dư luận hồi tháng 5-2020, mà 2 ông Trương Bá Duyên, hiện là Phó bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn và ông Hồ Đình Tùng (hiện đang là bị can trong 1 vụ án khác) thời điểm đó đều là Phó Chủ tịch thị xã Nghi Sơn, là bị hại.

Lê Xuân Hoàng (đứng) - bị can được xác định là chủ mưu trong vụ án

Vụ án này đã được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử từ ngày 20-12, đến sáng nay 22-12 diễn ra phần tranh tụng.

Tại tòa, trong phần xét hỏi ngày 21-12, bị cáo Lê Xuân Hoàng (người được xác định là kẻ chủ mưu) có nhận mình dàn dựng kịch bản rồi bảo Hưng đi quay clip nhưng lại phủ nhận việc mình tống tiền. Hoàng nói kịch bản quay clip để chống tiêu cực, minh chứng là sau khi quay đã gửi USB cho UBND thị xã Nghi Sơn và cho ông N.H.T., một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau một thời gian không thấy xử lý nên mới gửi cho 2 phóng viên là Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài.

Lê Xuân Hoàng cũng khẳng định mình không viết 2 bức thư tống tiền có nội dung như cáo trạng truy tố mà có nội dung khác và khẳng định đây là bằng chứng chống tiêu cực. Đồng thời, bị cáo này còn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc 2 bức thư cũng như làm rõ người tung clip ông Tùng nhận tiền (do Hưng quay) lên mạng xã hội.

Cũng tại tòa, bị cáo Sính, bị cáo Đạt cũng thay đổi nhiều lời khai trước đó. Các bị cáo cho rằng bản thân bị ép cung, bị đánh nên mới khai như vậy. Tuy nhiên, tại tòa đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa đã cho trình chiếu video quá trình hỏi cung Đạt và Sính thể hiện không có việc đánh đập.

Tại tòa, bị hại là ông Trương Bá Duyên, Phó bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn (thời điểm bị tống tiền là Phó chủ tịch UBND thị xã) thừa nhận có 3 lần bị cáo Hưng đến phòng làm việc của ông để đặt vấn đề nhờ vả rồi gửi quà, lần 5 triệu đồng, 10 triệu đồng và 1.000 USD.

Những lần đó ông Duyên nói thấy mình như bị thôi miên nên mới nhận. "Cứ mỗi lần Hưng vào thì như bị thôi miên và tôi hoàn toàn không chủ động được. Lần nào tôi cũng để sẵn để trả nhưng sau đó đầu óc không minh mẫn…"- ông Duyên nói trước tòa.

Ông Trương Bá Duyên, một trong 2 bị hại trong vụ án

Nhận quà từ bị cáo Hưng các ngày 11-5, 13-5 và 15-5 nhưng đến ngày 19-5, sau khi nhận được thư tống tiền, ông Duyên mới gửi kèm số quà trên cùng với thư tống tiền tới cơ quan công an.

Đáng nói, tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Xuân Hoàng có đề tới số tiền 10 tỉ đồng mà ông Trương Bá Duyên có khai trong hồ sơ vụ án được ông chuẩn bị cho vào vali để đưa cho 2 phóng viên (Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài, là 2 phóng viên của một tờ tạp chí liên quan tới vụ án) nhờ đưa cho người quay clip trên cơ sở thư tống tiền yêu cầu.

Tuy nhiên, trả lời trước tòa, ông Duyên thừa nhận có chuẩn bị tiền cho vào vali rồi gọi 2 phóng viên Ân và Tài đến, ông Duyên có gắn camera quay lại nhằm "cài bẫy" 2 phóng viên nhằm báo công an, tuy nhiên 2 phóng viên này không nhận giúp ông Duyên xử lý vụ việc và ông cũng không nhớ bỏ bao nhiêu tiền.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) từng học cùng khóa với nhau tại Học viện An ninh (Bộ Công an). Sau khi ra trường, dù công tác ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Năm 2007, Lê Xuân Hoàng bị Tổng cục An ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức "Tước danh hiệu Công an nhân dân". Còn Nguyễn Quốc Hưng vì lý do cá nhân nên cuối năm 2017 đã xin ra khỏi ngành công an.

Sau Tết Nguyên đán 2020, Hưng nhờ Lê Xuân Hoàng tìm giúp việc làm ở huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Sau đó, Hoàng nói có công việc đơn giản mà nhanh có tiền là giả danh chủ doanh nghiệp tới phòng lãnh đạo thị xã Nghi Sơn biếu tiền, quà rồi lén quay lại clip để tống tiền.

Sau đó, Hoàng lên kịch bản cùng bạn đi "tống tiền" lãnh đạo. Lê Xuân Hoàng chuẩn bị công cụ, phương tiện, chỉ đạo Hưng đóng vai chủ doanh nghiệp đến UBND thị xã Nghi Sơn gặp lãnh đạo, tạo lý do đưa tiền, quà và bí mật dùng thiết bị quay lén cảnh nhận tiền về đưa cho Lê Xuân Hoàng làm căn cứ viết thư đe dọa, tống tiền 25 tỉ đồng ông Hồ Đình Tùng (5 tỉ đồng) và ông Trương Bá Duyên (20 tỉ đồng), Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (hồi tháng 5-2020).

Thời điểm hiện tại, ông Tùng đã mất chức và vừa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù liên quan tới tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ", còn ông Trương Bá Duyên, hiện là Phó bí thư Thường trực thị xã Nghi Sơn.

