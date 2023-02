Phạt tù cựu đại úy công an ém tiền người nhà bị can

Sáng 23-2, TAND huyện Vân Canh (Bình Định) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Trung (cựu đại úy, phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vân Canh) hai năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Sợ thanh tra, hợp thức bằng phiếu gửi quà

Cáo trạng thể hiện cuối tháng 7-2021, Công an tỉnh Bình Định quyết định điều chuyển 11 bị can đang bị tạm giam từ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định đến tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh Bình Định, từ tháng 7-2021, nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh tạm dừng giải quyết việc cho các bị can thăm gặp thân nhân.

Bị cáo Lê Thanh Trung tại tòa. Ảnh: QN

Lợi dụng tình hình này, trong các ca trực được phân công từ ngày 31-7 đến đầu tháng 11-2021, Trung đã nhiều lần vào buồng tạm giam, tiếp xúc với các bị can. Trung đưa điện thoại của mình cho các bị can trên gọi về cho gia đình, người thân bảo người nhà chuyển tiền để mua đồ ăn thêm.

Sau đó, Trung nhắn số tài khoản của mình cho gia đình các bị can để họ chuyển tiền. Nhận được tiền, Trung không báo cáo lãnh đạo nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh, không vào sổ theo dõi gửi lưu ký, không mua đồ ăn thêm cho các bị can mà rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra xác định Trung đã nhiều lần cho các bị can sử dụng điện thoại trái quy định trong buồng giam, nhận và chiếm đoạt tiền của gia đình, người thân các bị can tổng cộng 42 triệu đồng. Trung mua đồ ăn thêm cho hai bị can hết gần 1,5 triệu đồng. Số còn lại, Trung chiếm đoạt để tiêu xài.

Khoảng đầu tháng 10-2021, biết Công an tỉnh Bình Định sẽ thanh tra tại đơn vị, Trung hợp thức số tiền đã nhận của gia đình các bị can nhằm che giấu và đối phó với việc kiểm tra. Trung tạo ra 25 phiếu gửi quà đưa cho các bị can ký vào mục người nhận và gọi người thân của các bị can đến ký vào mục người gửi.

Ngoài ra, Trung chỉ đạo cấp dưới lập một biên bản với nội dung về việc người bị tạm giam xin tăng thêm khẩu phần ăn để hợp thức số tiền đã nhận và chiếm đoạt.

Truy tố nữ cán bộ nhận hơn 16 triệu đồng

Tại phiên tòa, bị cáo Trung thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối luật sư bào chữa. Nói lời sau cùng, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện VKS cho rằng bị cáo Trung là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhưng không tu dưỡng, rèn luyện. Vì hám lợi, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của gia đình các phạm nhân, cần có chế tài pháp luật nghiêm khắc đối với bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đại diện VKS đề nghị mức án 2-2,5 năm tù.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là trái với pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, diễn ra liên tục trong thời gian dài, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX quyết định tuyên án như trên.

Ngoài ra, theo đại diện VKS, bà Chế Thị Minh Ngọc (cựu cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vân Canh) mặc dù biết Trung có hành vi sai phạm như trên nhưng không báo cáo lãnh đạo.

Bà Ngọc còn trực tiếp mang điện thoại vào buồng giam giữ cho bị can sử dụng nhằm trục lợi. Tổng số tiền bà này nhận được từ thân nhân các bị can là 16,3 triệu đồng. Hiện bà Ngọc đã bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được tách ra để giải quyết bằng một vụ án khác.

Kỷ luật trưởng công an huyện và nhiều cán bộ Liên quan đến các sai phạm tại nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh, có chín cán bộ đã bị kỷ luật. Cụ thể, Thượng tá Phạm Văn Triều (Trưởng Công an huyện Vân Canh) bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Thượng tá Cái Minh Long (Phó Trưởng Công an huyện Vân Canh) bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Bảy cán bộ còn lại bị kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo đến giáng cấp bậc quân hàm, tước quân tịch. Trong đó, đại úy Lê Thanh Trung bị kỷ luật nặng nhất với hình thức tước quân tịch, đại úy Chế Thị Minh Ngọc bị giáng cấp bậc quân hàm xuống trung úy. Nguyên nhân, do các cán bộ này đã có những sai phạm trong công tác giam giữ và thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ.

