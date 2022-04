Phát hiện thi thể tại bãi biển Cồn Vành

Cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi, lấy mẫu ADN để xác định danh tính của thi thể trôi dạt vào bờ.

Chiều 30/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xác minh, làm rõ vụ việc một thi thể tại bãi biển Cồn Vành.

“Qua khám nghiệm, bước đầu vụ việc không có dấu hiệu hình sự, cơ quan công an đang tiếp tục khám nghiệm, lấy mẫu ADN để xác định danh tính của người tử vong”, vị lãnh đạo này cho hay.

Theo đó, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận tin báo của Công an huyện Tiền Hải về việc khoảng 17h chiều 29/4, Ban quản lý khu du lịch biển Cồn Vành phát hiện 1 thi thể nam giới trong tình trạng đang phân huỷ bị sóng đánh dạt vào bờ biển Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

