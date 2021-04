Phát hiện thi thể người đàn ông chưa rõ danh tính cuốn chiếu ở ven đường

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 16:51 PM (GMT+7)

Buổi sáng, nhiều người dân ở phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông chưa rõ danh tính được cuốn trong chiếu để ven đường.

Chiều 26-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Toàn, Chủ tịch UBND phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An), cho biết người dân vừa phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính ở khu vực gần đường trên địa bàn khối 10 của phường.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông chưa rõ danh tính cuốn trong chiếc chiếu

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, một số người dân phường Quán Bàu bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông không rõ danh tính được cuốn trong chiếc chiếu tại bụi cỏ rậm ở ven đường thuộc khu vực khối 10, phường Quán Bàu.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an đến để làm việc. Nhận thông tin, Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

