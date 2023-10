Phát hiện bộ xương người không đầu tại bãi đất trống ở Bình Dương

Chiều 17-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một bộ xương người.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, một số người dân phát hiện một bộ xương người tại một khu đất trống nằm trên đường Thuận Giao 28, thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An). Thời điểm người dân phát hiện bộ xương này không có phần đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm điều tra làm rõ.

Khu đất trống phát hiện bộ xương người. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện phần đầu của bộ xương gần đó. Hiện tại, cơ quan điều tra đang điều tra để làm rõ vụ việc.

