Phá cửa phòng trọ, kinh hoàng phát hiện hai vợ chồng cùng bé 7 tháng tuổi tử vong

Thứ Tư, ngày 15/08/2018 11:55 AM (GMT+7)

Nghe tiếng cự cãi trong phòng trọ người dân báo công an đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện hai vợ chồng cùng bé 7 tháng tuổi tử vong.

Người dân theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Ngày 15/8, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng tại phòng trọ thuộc ấp 3, xã La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai) khiến 3 người chết.

Thông tin ban đầu, vào 4h sáng cùng ngày, chủ nhà trọ phát hiện cặp vợ chồng sống trong dãy trọ đang cự cãi nên đến can ngăn nhưng do phòng trọ khoá cửa nên chủ nhà báo công an.

Khi lực lượng chức năng đến phá cửa thì phát hiện anh Trần Minh Thắng (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và vợ là Trần Trúc Ly (32 tuổi) cùng cháu bé 7 tháng tuổi (chưa rõ lai lịch) đã tử vong.

Được biết, vợ chồng anh Thắng đến thuê phòng trọ ở đây được khoảng nửa năm và hành nghề bán trái cây.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được công an làm rõ.