Phá chuyên án cá độ bóng đá tại “thủ phủ” sâm Ngọc Linh

Tổ chức cá độ mùa World Cup, nhóm giang hồ trang bị súng đi đòi nợ Núp bóng đầu bếp để tổ chức cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Nam Trà My xác định một số đối tượng ở vùng trồng sâm Ngọc Linh (thuộc xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng Internet nên đã lập hồ sơ quản lý nghiệp vụ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau thời gian theo dõi, xác minh nhận thấy đối tượng tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng, hoạt động tinh vi, phức tạp, đặc biệt có bố trí nhiều người cảnh giới, theo dõi các hoạt động của lực lượng Công an và có cách thức đối phó, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ khi thấy có dấu hiệu bị theo dõi, Ban chỉ huy Công an huyện Nam Trà My đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Căn cứ tài liệu trinh sát thu thập được, khoảng 4h ngày 14/12, khi trận bóng đá bán kết giải World Cup 2022 giữa 2 đội Argentina - Croatia vừa kết thúc thì các tổ công tác của Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại địa bàn xã Trà Linh, xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1995, trú thôn 3, xã Trà Linh) đã sử dụng điện thoại smartphone đăng nhập vào tài khoản mua trên mạng với hạn mức 2.000 yen để tổ chức cá cược cho nhiều con bạc tại xã Trà Linh và nhiều địa phương khác trong tỉnh trong trận bóng đá bán kết giữa Argentina - Croatia với số tiền hơn 39 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 30/11 đến 13/12, số tiền giao dịch cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc ước tính hơn 1 tỷ đồng, số tiền giao dịch hằng ngày khoảng hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tiến hành triệu tập làm việc với 7 đối tượng khác có liên quan; thu giữ tang vật gồm 12 ĐTDĐ smartphone các loại, 1 cuốn sổ ghi cá cược, 1 tài khoản sử dụng vào việc cá độ bóng đá và 970 trang tài liệu điện tử được trích xuất.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/pha-chuyen-an-ca-do-bong-da-tai-thu-phu-sam-ngoc-linh-i677858/