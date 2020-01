Phá chuyên án, bắt kẻ trộm két sắt chứa 3,7 tỉ đồng ngày 30 Tết

Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 16:25 PM (GMT+7)

Ngay ngày 30 Tết, Công an tỉnh Quảng Nam chặn bắt đối tượng thực hiện vụ trộm két sắt trị giá hơn 3,7 tỉ đồng.

Sáng 25-1 (mùng 1 Tết), ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và thưởng nóng cho Công an tỉnh Quảng Nam vì đã triệt phá thành công chuyên án, bắt đối tượng trộm két sắt trị giá 3,7 tỉ đồng ngay ngày 30 Tết.

Trước đó, ngày 19-1, văn phòng công chứng Lê Văn ở địa chỉ 127 Lý Thường Kiệt (phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) trình bào kẻ gian đột nhập cạy phá két sắt lấy đi nhiều tài sản, thiệt hại hơn 3,7 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho lực lượng công an tỉnh

Sau 5 ngày xác lập chuyên án, 10 giờ sáng 24-1 (30 tháng Chạp), Công an tỉnh Quảng Nam xác định nghi phạm gây ra vụ trộm là Võ Tuấn Anh (SN 1981; ngụ phường Cẩm Châu, TP Hội An) nên đã triển khai lực lượng chặn bắt ngay trên đèo Hải Vân (giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế) khi đối tượng đang trên đường chạy trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Sau khi bị bắt, Võ Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an tỉnh Quảng Nam đã khám xét nơi ở, thu giữ nhiều tiền mặt và tang vật liên quan. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, trước đó đơn vị này cũng đã triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao do đối tượng người Đài Loan cầm đầu, bắt 10 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông lừa đảo chiếm đoạt nhiều bị hại số tiền trên 500 tỉ đồng,

Cũng trong thời gian cận Tết, Công an thị xã Điện Bàn và Duy Xuyên triệt phá các chuyên án liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Phòng Cảnh sát Hình sự phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh; Phòng Cảnh sát kinh tế khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can liên quan đến hành vi tham ô tài sản.

Đánh giá cao những nỗ lực của Công an tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là những chiến công đặc biệt xuất sắc ngay trước thềm xuân mới, ông Lê Trí Thanh gửi lời chúc mừng đồng thời yêu cầu trong năm mới, lực lượng công an tiếp tục phát huy những thành quả, nỗ lực hơn nữa vì nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong bối cảnh năm 2020 sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có Đại hội Đảng các cấp.

