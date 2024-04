“Pha chế nước vui” cung cấp cho con nghiện rồi thủ súng "phòng thân"

Ngày 12/4, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng thông tin, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, ngoài tang vật là nhiều loại ma túy được thu giữ, cơ quan Công an còn phát hiện, tạm giữ 1 khẩu súng và 19 viên đạn được các đối tượng sử dụng để “phòng thân”…

Nhóm 6 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi mua bán ma túy bị tạm giữ tại Công an quận Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, qua công tác theo dõi địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý. Tiếp tục theo dõi di biến động của các đối tượng, đến khoảng 21h45’ đêm 11/4, tại khu vực trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang N.H.L (SN 2003, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và T.Q.A (SN 2004, trú phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine, 1 gói ma túy “nước vui”.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận phối hợp với Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đồng loạt kiểm tra 2 căn hộ trên địa bàn quận Thanh Khê, qua đó phát hiện 5 đối tượng liên quan gồm: N.Đ.H (SN 2004, trú phường Hải châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Đ.G.B (SN 2007, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Đ.K.T (SN 2007, trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), N.A.T (SN 2006, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và T.H.Q (SN 2004, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu).

"Nước vui", ma túy được nhóm đối tượng pha chế để phân bán lẻ cho các con nghiện.

Súng cùng đạn mà nhóm đối tượng thanh thiếu niên tàng trữ để "phòng thân".

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 8 gói bột các loại có trọng lượng khoảng 3kg (gồm C sủi, bột màu, tinh dầu, trong đó có khoảng 0,5kg thành phẩm nghi có chất ma tuý). Ngoài ra, phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng, 19 viên đạn cùng nhiều đồ vật dùng để pha chế “nước vui” như cân, 2.000 vỏ bao nhãn hiệu các loại (như chali, ferrari), máy kít…

Đấu tranh bước đầu, đối tượng N.Đ.H khai nhận đã đặt mua các thành phần trên về để pha chế cùng với ma tuý Ketamine, thuốc lắc… thành “nước vui”. Sau khi có sản phẩm, H giao cho các chân rết như Đ.K.T, N.A.T, N.H.L đi bán để kiếm lời. Liên quan đến khẩu súng và 19 viên đạn bị thu giữ, N.Đ.H khai mua của một người tên Tùng (chưa rõ lai lịch) với giá 2 triệu đồng để “phòng thân”.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm N.Đ.H, Đ.K.T, N.H.L, N.A.T, T.H.Q, T.Q.A để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và tàng trữ vũ khí trái phép.

