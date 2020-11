Ông trùm tín dụng đen Chúc "Nhị" ở Thái Bình có nhân thân thế nào?

Thứ Hai, ngày 09/11/2020 16:02 PM (GMT+7)

Ở nơi cư trú, "ông trùm" cho vay nặng lãi Chúc "Nhị" được đặt biệt danh Chúc "khùng", Chúc "bẩn" vì lối sống trịch thượng. Tuy nhiên, Công an phải mất khá nhiều công sức mới "túm gáy" được tay anh chị này vì Chúc "Nhị" tiến hành hoạt động cho vay nặng lãi khá tinh vi, kín kẽ.

Chiều 7/11, "ông trùm" tín dụng đen Thái Bình - Chúc "Nhị" (trái) bị dẫn giải về nhà riêng để thực hiện lệnh khám nhà - Ảnh: Hoàng Long

Đi lên từ tù tội

Như Tiền Phong đã đưa tin, Công an thành phố Thái Bình vừa tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Mai Anh (có biệt danh là Chúc "Nhị", 58 tuổi, trú tại số nhà 07/03, tổ 2, ngõ 3, đường Bồ Xuyên, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình), người được giang hồ Thái Bình mệnh danh là "ông trùm" cho vay nặng lãi để điều tra về tội "Hủy hoại tài sản người khác".

Ngoài Chúc "Nhị", Công an thành phố Thái Bình cũng tạm giữ hình sự đối với 2 con nuôi của Chúc "Nhị" là Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là lái xe khách của công Ty Hoàng Hà) và Hoàng Long Bách (35 tuổi, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là lái xe taxi ) để điều tra với cùng tội danh "Huỷ hoại tài sản người khác".

Chúc "Nhị" núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tín dụng đen - Ảnh: Hoàng Long

Có mặt trong thành phần tham gia khám xét nhà riêng của Chúc "Nhị" vào chiều tối qua, ngày 7/11, một cán bộ chính quyền địa phương cho biết, Lê Mai Anh tên thường gọi Chúc "Nhị" được biết đến là "ông trùm" cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình. Đối tượng này đã từng có 1 tiền án, phải đi tù 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi ra tù, Chúc "Nhị" cùng với vợ là Trịnh Kim D huy động vốn, lập công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp. Nhưng với bản chất là một giang hồ, Chúc "Nhị" thực chất chỉ là núp bóng doanh nghiệp để hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi.

Công an khám xét xe ô tô, nhà riêng của Chúc "Nhị" - Ảnh: Hoàng Long

Quá trình "lập nghiệp" trong giới tín dụng đen, Chúc "Nhị" đã từng va chạm với giới giang hồ Thái Bình vì mâu thuẫn làm ăn, phân chia địa bàn. Người dân ở cùng khu phố đều biết việc cách đây khoảng 7 năm, căn nhà của Chúc "Nhị" đang ở đã từng bị dân giang hồ tìm đến, ném 2 quả "bom xăng" vào nhà. May mắn là Chúc "Nhị" và người thân trong gia đình không có ai bị thương.

Sau vụ việc đó, Chúc cho xây cổng cao, gia cố hàng rào và lắp nhiều Camera quan sát xung quanh nhà. Đồng thời chiêu nạp, củng cố đàn em để chiếm lĩnh thị trường tín dụng đen, mở rộng phạm vi hoạt động từ thành phố Thái Bình ra các huyện thị lân cận.

Hàng xóm phải chuyển nhà đi nơi khác vì sợ

Ngoài việc khét tiếng trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, "ông trùm" tín dụng đen Chúc "Nhị" còn có biệt danh là Chúc "khùng" và Chúc "bẩn". 2 biệt danh này xuất phát từ lối sống kệch cớm, "bố đời" của Chúc "Nhị" với hàng xóm ở con ngõ số 3, đường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Cũng theo cán bộ phường Bồ Xuyên, tại con ngõ này, Chúc "Nhị" tự cho mình vị trí là "bố" của cả con ngõ. Theo đó, nhà Chúc "Nhị" có tới 3 chiếc ô tô nhưng khi đi về, gia đình Chúc tuỳ tiện thích đỗ chỗ nào ở trong ngõ là đỗ. Nhiều nhà trong ngõ có ý kiến khi bị xe của nhà Chúc "Nhị" chặn đường đi, lối lại đều lĩnh hậu quả như nhau là bị Chúc "Nhị" nổi khùng chửi bới, thách thức và thuê người đổ chất bẩn, hắt sơn vào nhà.

Vì thế ,ở khu phố chẳng có gia đình nào quan hệ, chơi với gia đình nhà Chúc "Nhị". Thậm chí, cách đây mấy năm, một gia đình hàng xóm của Chúc "Nhị" làm nghề giáo viên vì không chịu được với sự ngông cuồng của Chúc "Nhị" đã phải bán rẻ căn nhà đi nơi khác để ở.

Chúc "Nhị" biến cả con ngõ thành đất riêng, tuỳ tiện đỗ ô tô trong ngõ - Ảnh: Hoàng Long

Chiều tối qua (7/11), khi lực lượng chức năng khám xét nhà Chúc "Nhị", rất nhiều người dân đã bày tỏ sự vui mừng ra mặt khi biết tin vị công dân "bố đời" này đã bị bắt giữ.

Đáng chú ý là tuy ngông cuồng trong cư xử với hang xóm ở tổ dân phố, nhưng trong hoạt động cho vay nặng lãi, Chúc "Nhị" lại khá tinh vi, kín kẽ.

Theo đó, Chúc "Nhị" không nuôi đàn em trong nhà để đi xiết nợ như một số tay anh chị trong giới tín dụng đen vẫn thường làm.

Khi cần đòi những món nợ khó đòi, Chúc "Nhị" mới thuê bọn nghiện ma túy, dân anh, chị đi khủng bố tinh thần, hắt chất bẩn, đổ mắm tôm, đổ sơn vào nhà con nợ. Nếu con nợ tiếp tục không chịu trả, Chúc "Nhị" sẽ lập danh sách gia đình, người thân của "con nợ" và mở rộng quy mô khủng bố đến những người này.

Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi, Công an Thái Bình đã bắt giữ, khám xét ô tô và nhà riêng của "ông trùm" tín dụng đen Chúc "Nhị" - Ảnh: Hoàng Long

Nguồn tin riêng của Tiền Phong tại Thái Bình cho biết, do hoạt động mang tính côn đồ, manh động, lại có lối sống trịch thượng, bị người dân và thậm chí cả giới giang hồ coi thường nên Chúc "Nhị" đã nằm trong tầm ngắm của công an Thái Bình từ lâu. Tuy nhiên, do hoạt động phạm tội của vợ chồng Chúc "Nhị" khá tinh vi, kín kẽ nên cơ quan Công an mất khá nhiều thời gian điều tra, theo dõi mới bắt được "ông trùm" này.

Cũng theo nguồn tin này, chiều tối qua (7/11), sau hơn 4 giờ thực hiện việc khám xét tại nhà riêng và trên xe ô tô của đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi của Chúc "Nhị".

Hiện Công an thành phố Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án.

