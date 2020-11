Ông chủ ở đất Cảng chết bí ẩn: Sát thủ lộ diện

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 10:00 AM (GMT+7)

Ít ngày sau khi chủ đầm rươi bị sát hại, một đối tượng không nghề nghiệp, không công ăn việc làm bỗng có số tiền hàng chục triệu đồng mang đi trả nợ tiền cờ bạc đã bị cơ quan công an chú ý.

Người dân tập trung tại khu đầm nhà ông Thanh vào sáng 29/12/2019 khi nghe tin chủ đầm rươi đã bị sát hại.

Sát thủ lộ diện

Sau quá trình điều tra ban đầu đi vào bế tắc, Ban chuyên án 120-G được Công an TP.Hải Phòng thành lập gồm phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với Công an huyện An Lão để điều tra về cái chết của ông Lê Văn Thanh (SN 1966, trú tại thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão, tên nhân vật đã được thay đổi). Ông Thanh bị sát hại trong đêm 28/12/2019.

Đến đây, Ban chuyên án 120-G tiếp tục cắt cử lực lượng đào sâu, điều tra kĩ càng hơn đối với những người không liên quan mật thiết với nạn nhân. Hàng chục trinh sát tinh nhuệ được cử xuống địa bàn, gõ cửa từng nhà dân, triệu tập từng đối tượng nghi vấn để xác minh, làm rõ di, biến động tại thời điểm ông Thanh bị sát hại để sàng lọc nghi phạm.

Theo tài liệu điều tra, tại khu vực bãi bồi sông Thái Bình thuộc địa phận thôn Câu Thượng có 36 chủ đầm nuôi rươi. Qua làm việc, các trinh sát xác định họ không có mâu thuẫn gì về việc làm ăn với ông Thanh.

Tại địa bàn xã Quang Hưng, Ban chuyên án 120-G rà soát được 38 đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc. Cơ quan điều tra đã xác minh thời gian, lấy dấu vết đường vân, mẫu ADN để giám định nhưng các đối tượng này cũng không phát hiện điểm gì bất thường.

Tại địa bàn xã Quang Trung, huyện An Lão, cơ quan điều tra rà soát được 35 đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc. Tuy nhiên, kết quả cũng không phát hiện điểm bất thường.

Tưởng chừng chuyên án rơi vào bế tắc thì trong quá trình rà soát hơn 400 hộ dân ở xã Bát Trang, cảnh sát đã phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh là Nguyễn Thành Chung (SN 1986, trú xã Bát Trang, huyện An Lão).

Manh mối quan trọng

Hiện trường vụ án là căn nhà 2 tầng ông Thanh xây dựng để trông nom, quản lý đầm rươi.

Qua điều tra, cảnh sát thu thập được thông tin quan trọng, Nguyễn Thành Chung không có công ăn, việc làm ổn định nhưng lại ham mê cờ bạc dẫn đến việc vay mượn nhiều người. Số tiền Chung mang nợ lên đến hơn 400 triệu đồng.

Dù không có việc làm nhưng ít ngày sau khi ông chủ đầm rươi Lê Văn Thanh bị sát hại, Chung bỗng nhiên có tiền trả nợ cho nhiều người với số tiền khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, sau khi trả nợ, Chung cũng rời khỏi địa phương và chạy vào miền Nam.

Tiếp tục xác minh thêm các điểm bất thường của Chung, Ban chuyên án 120-G đã thu được manh mối quan trọng: Vào tối 28/12/2019 - ngày ông Thanh bị sát hại, Chung trở về nhà trong tình trạng có nhiều vết thương tích trên người.

Tổng hợp các manh mối trên, ngày 12/1/2020, Ban chuyên án 120-G nhận định, Chung chính là nghi phạm số 1 liên quan tới vụ án nên quyết định bắt định bắt giữ Nguyễn Thành Chung để điều tra.

Một cán bộ điều tra thuộc phòng PC02 Công an TP.Hải Phòng cho hay, tại thời điểm đó, Ban chuyên án 120-G đã huy động hàng chục trinh sát bao vây nhà riêng của Chung tại xã Bát Trang và ập vào, khống chế bất ngờ khiến Chung không có cơ hội phản ứng.

“Đối tượng đã trốn vào các tỉnh phía Nam nhiều ngày sau khi gây án. Sau đó, khi thấy tình hình đã yên ắng hơn, nghĩ rằng bản thân đã an toàn nên quay trở về nhà và bị chúng tôi bắt giữ ngay thời điểm đó”, vị cán bộ này thông tin.

Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ đấu tranh với cán bộ điều tra, Chung đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận bản thân ham mê cờ bạc, nợ nần nhiều nên đã “túng quá hóa liều”.

-----------------

Sau khi thú nhận tội ác, Nguyễn Thành Chung đã khai lại toàn bộ hành trình gây án tàn nhẫn và che giấu hành vi phạm của mình.

Đón đọc kỳ cuối Ông chủ ở đất Cảng chết bí ẩn: Cuộc đối thoại ám ảnh và phút vật lộn với sát thủ vào 10h ngày 14/11 trên mục Pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/ong-chu-o-dat-cang-chet-bi-an-sat-thu-lo-dien-5020201311958243.htmNguồn: http://danviet.vn/ong-chu-o-dat-cang-chet-bi-an-sat-thu-lo-dien-5020201311958243.htm