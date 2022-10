Nước lũ rút, phát hiện 1 thi thể gần quốc lộ 1A

Thứ Bảy, ngày 01/10/2022 13:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi nước lũ rút, người dân ở Hà Tĩnh phát hiện một thi thể nam giới gần cầu Hạ Vàng, quốc lộ 1A.

Hôm 1-10, trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An đã ngớt mưa giông, nước lũ đang rút dần, mực nước hạ nguồn sông Lam, sông La đang xuống.

Sáng 1-10, sau khi ngừng mưa, nước rút, người dân đã phát hiện một thi thể.

Khoảng 10 giờ sáng 1-10, sau khi nước lũ rút, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể trên khu vực đất trống gần cầu Hạ Vàng quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Người này là nam giới, trạc tuổi trung niên, mặc quần vải màu vàng, áo vải màu xám. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thiên Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Cơ quan chức năng đang xác định danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho biết hiện thi thể nạn nhân đã được đưa lên nhưng chưa xác định được danh tính, quê quán của người đàn ông này. Cơ quan chức năng đang xác định danh tính và tìm người thân cho nạn nhân.

Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Can Lộc, Công an xã Thiên Lộc đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân chết của nạn nhân.

Nguồn: https://plo.vn/nuoc-lu-rut-phat-hien-1-thi-the-gan-quoc-lo-1a-post701189.htmlNguồn: https://plo.vn/nuoc-lu-rut-phat-hien-1-thi-the-gan-quoc-lo-1a-post701189.html