Nửa đêm ‘tóm gọn’ 5 người đàn ông cùng 2 nữ tiếp viên trong quán karaoke không biển hiệu

Cơ sở karaoke "chui"

Thông tin với PV ANTĐ, chỉ huy Công an phường Ngọc Khánh cho biết, những ngày này, cùng với việc tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị, Công an phường giám sát quyết liệt những điểm, tụ điểm tổ chức hát karaoke không phép, đang bị dừng hoạt động. Cùng với việc tuần tra kiểm soát, Công an phường xây dựng hệ thống nắm bắt, phản ánh thông tin từ cơ sở, nhất là các địa bàn dân cư từng có quán karaoke hoạt động.

Phòng hát trong quán

Với phương châm và phương pháp ấy, khoảng 22h30 ngày 29-3, Công an phường Ngọc Khánh nhận được tin báo về việc ngôi nhà số 107 Đào Tấn đang cho khách vào hát karaoke trái quy định. “Địa chỉ này trước là quán karaoke. Tuy nhiên do không đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC nên cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng hoạt động, tháo biển hiệu”, chỉ huy Công an phường Ngọc Khánh thông tin.

Các dịch vụ trong quán cung cấp bình thường như...có giấy phép

Lập tức triển khai đến hiện trường, Công an phường Ngọc Khánh ghi nhận đang có 14 người trong cơ sở 107 Đào Tấn; trong đó tại phòng Vip 2, tầng 02 có 7 người, gồm 5 vị khách nam giới và 2 nữ nhân viên. Số người này đang bật nhạc, uống bia…

Khai thác “nóng” số người liên quan, Công an phường Ngọc Khánh xác định, từ giữa tháng 3-2023, Đ.Q.H (trú tại Hà Nội), dù biết hoạt động kinh doanh karaoke tại địa chỉ 107 Đào Tấn không được cấp phép, nhưng vẫn đề nghị với chủ cũ được sang nhượng để lén lút kinh doanh.

Phiếu thanh toán cho cuộc hát

Mỗi khi có khách, bên trong cơ sở không treo biển hiệu này sẵn sàng bố trí tiếp viên nữ, hoa quả, đồ uống và âm nhạc để phục vụ việc…hát chui.

Vẫn theo chỉ huy Công an phường Ngọc Khánh, cơ quan chức năng bước đầu lập biên bản, xử phạt cá nhân liên quan trong vụ việc trên số tiền 45 triệu đồng, về 3 lỗi: không đăng ký kinh doanh; không có giấy phép hoạt động karaoke; và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

