Nữ tiếp viên xinh đẹp livestream sử dụng ma túy trên facebook

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 15:39 PM (GMT+7)

Thy đã rủ bạn cùng sử dụng ma túy, đồng thời công khai livestream trên facebook cá nhân. Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc xử lý hành vi này.

Tối 11/6, tin từ Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa làm việc, qua đó xử phạt hành chính lưu hồ sơ quản lý đối tượng Trần Võ Phương Thy (22 tuổi) trú TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam về hành vi sử dụng ma túy.

Trước đó, thông qua trang facebook cá nhân của mình, Thy đã livestream cảnh mình và nhóm bạn sử dụng ma túy. Đoạn clip đã gây xôn xao cộng đồng mạng bởi sự liều lĩnh của cô gái này.

Thy rủ bạn sử dụng ma túy rồi livestream để giải khuây.

Cơ quan công an nhanh chóng xác định và mời Thy, chủ nhân của đoạn clip, lên làm việc. Thy khai nhận, mình từ TP.Hội An ra TP.Đà Nẵng làm tiếp viên trong các quán karaoke. Ngày 9/6, do buồn bã vì một số chuyện, Thy đã rủ bạn cùng sử dụng ma túy để livestream trên faceboook cá nhân.

Đoạn clip đã bị xóa trên trang facebook của Thy.

Thy khẳng định việc đăng clip sử dụng ma túy này chỉ để khuây khỏa do gặp chuyện buồn cùng nhóm bạn, và đây chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ. Thy tỏ ra hối hận về việc làm này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, clip được đăng tải này cũng được cộng đồng mạng phát tán nhanh chóng, chỉ vài ngày sau đó, đã có hàng trăm ngàn lượt xem và chia sẻ. Đại đa số ý kiến đều tỏ ra phẫn nộ trước việc làm này.