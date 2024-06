Nữ sinh bị bảo vệ dụ tình, nhốt trong phòng ngủ 10 năm

Năm 1995, ở tuổi 14, sau khi bố mẹ ly hôn, Tanya Nicole Kach chuyển đến thành phố McKeesport, bang Pennsylvania để sống cùng bố và mẹ kế. Tanya gặp rắc rối vì không hợp với họ, nhưng không có lựa chọn vì mẹ cô đã bỏ đi, hiếm khi liên lạc.

Tanya nhập học trường Cornell nhưng thấy mình ở trong một môi trường thường xuyên bị bắt nạt. Cô sợ hãi, cảm thấy không được chào đón và không an toàn ở trường. Tanya bắt đầu uống rượu, hút thuốc lá và cần sa.

Cô gặp Thomas Hose, 38 tuổi, nhân viên bảo vệ của trường. Trong mắt Tanya, Thomas rất tử tế và hay đùa giỡn. Anh ta mua thuốc lá, sôcôla và cho cô tiền, bỏ qua nếu bắt gặp cô trốn học, sự "thiên vị" này khiến Tanya thấy Thomas đáng tin cậy.

Sau đó, Thomas trở thành bạn tâm giao của Tanya, dành nhiều thời gian tâm sự với nhau về cuộc sống gia đình, bất chấp chênh lệch tuổi tác. Anh ta biết lắng nghe, mang lại sự quan tâm và thấu hiểu mà cô đang khát khao tìm kiếm. Sau khoảng bốn tháng quen nhau, Thomas hôn nữ sinh lớp 8 dưới cầu thang trường học.

Nam bảo vệ dần cô lập Tanya với gia đình và bạn bè. Anh ta nói: "Tôi có thể cho em một cuộc sống tốt hơn. Em không đáng phải chịu những gì đang xảy ra ở nhà và những người bạn của em".

Thomas thuyết phục Tanya chạy trốn khỏi gia đình và dụ dỗ cô chuyển đến sống cùng. Tháng 2/1996, Tanya đến nhà Thomas ở ngoại ô Pittsburgh, cách nhà bố cô chỉ vài dặm, khởi đầu cho cơn ác mộng.

Tanya bị bắt cóc, giam cầm tại phòng ngủ của Thomas trên tầng hai ngôi nhà, bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Trong bốn năm đầu tiên, Tanya không được phép ra khỏi phòng. Thomas sống với bố mẹ và con trai 12 tuổi, cố hết sức giấu Tanya khỏi họ. Cô phải đi vệ sinh trong một cái xô, chỉ được phép ra khỏi phòng nếu bố mẹ anh ta đã ngủ hoặc đi vắng. Tanya giết thời gian bằng cách đọc sách và tạp chí, xem tivi hoặc nghe radio bằng tai nghe. Đồ ăn của cô là đồ thừa từ bữa tối của Thomas. Những ngày nghỉ lễ, cô phải chui trong tủ quần áo để tránh bị lộ.

Trong thời gian bị giam cầm, Tanya phải chịu đựng sự lạm dụng khủng khiếp về thể chất, tinh thần và tâm lý dưới bàn tay Thomas. Anh ta lạm dụng tình dục Tanya hàng ngày trong suốt 10 năm, bắt cô viết nhật ký kể chi tiết về những lần quan hệ tình dục của cả hai để "khoe khoang với đồng nghiệp và bạn bè về tần suất quan hệ".

Tanya sợ hãi Thomas, người duy nhất cô gặp trong bốn năm, và khóc rất nhiều. Cô làm bất cứ điều gì anh ta bảo. Thomas đe dọa để khiến Tanya phải phục tùng, cảnh cáo rằng sẽ làm hại cô và gia đình nếu cố chống cự hoặc chạy trốn.

Tanya Nicole Kach, 17 tuổi, chụp trong căn phòng ngủ bị giam cầm. Ảnh: People

Năm 2000, Thomas tạo danh tính mới cho Tanya, "Nikki Allen", và giới thiệu với bố mẹ rằng cô là bạn gái, sẽ chuyển đến sống cùng họ. Sau đó, thỉnh thoảng cô được phép ra khỏi nhà nhưng phải tuân theo những hạn chế nghiêm ngặt.

Lần đầu được phép ra khỏi nhà, Tanya chỉ nghĩ phải làm theo những gì Thomas bảo, sau đó quay lại trước giờ anh ta tan làm. Thomas cho cô tiền đi mua quần áo, dặn cô bắt xe buýt nào và đi bộ từ đâu. Anh ta tin tưởng cho Tanya đi chơi vì biết đã bị tẩy não.

Năm 2006, Thomas đưa Tanya đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Tại đây, cô quen biết ông chủ tên Joe Sparico và xin làm việc bán thời gian. Cô phải giấu Thomas, vờ ra ngoài chơi vì anh ta không đồng ý cho cô đi làm.

Tanya dần nhận ra mối quan hệ của cô với Thomas không hề bình thường. Thấy cách Joe đối xử với vợ con, Tanya hiểu ra một gia đình là như thế nào. Cô quyết tâm chạy trốn nhưng lại sợ Thomas.

Ngày 21/3/2006, Tanya cuối cùng đã có đủ can đảm để tâm sự với Joe. Cô khóc và nói: "Tôi không phải là người mà anh nghĩ. Tôi là Tanya Nicole Kach. Nếu anh vào trang web trẻ em mất tích, anh sẽ thấy tôi ở đó".

Joe biết Thomas lớn hơn Tanya nhiều tuổi, biết cô sợ anh ta đến mức nào và bị kiểm soát ra sao, nhưng vẫn choáng váng khi được nghe sự thật. Tanya yêu cầu Joe giúp gọi cảnh sát đến nhà.

Vài giờ sau, cảnh sát bắt Thomas, giải thoát cho Tanya. Tại đồn cảnh sát, cô gặp lại bố và nghe ông nói: "Bố đến đón con đây".

Tanya rất vui khi được đoàn tụ với gia đình, nhưng niềm vui chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Thời điểm đó, bố cô nói với giới truyền thông vây quanh nhà: "Cảm ơn Chúa vì đã đưa con gái nhỏ của tôi trở về". Nhưng đằng sau bức tường, Tanya bị bố và mẹ kế ghẻ lạnh vì cho rằng cô phải chịu một phần trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Khi bố nói cô chắc chắn biết rõ mình đang làm gì, Tanya đáp lại: "Bố ơi, lúc đó con mới 14 tuổi".

Vụ mất tích của Tanya từng gây xôn xao cộng đồng. Những bức ảnh cô được dán trên các tờ rơi khắp Pennsylvania, nhưng cuộc tìm kiếm không có kết quả.

Sau khi được tự do, Tanya phải đối mặt với phản ứng tiêu cực của công chúng. Cô nhận được câu hỏi "Tại sao không tự rời đi?" vô số lần. Thậm chí khi ở cửa hàng tạp hóa, Tanya bị một phụ nữ sỉ nhục là loại con gái không ra gì và nói muốn tát cô. Tanya nói: "Bà không hiểu tôi đã trải qua những gì".

Tanya chia sẻ rằng tuổi thơ sóng gió khiến cô dễ dàng trở thành con mồi của Thomas. Cô mắc Hội chứng Stockholm, hiện tượng nạn nhân đồng cảm với kẻ bắt cóc, và phải điều trị tâm lý. Quan hệ với bố rạn nứt nhưng Tanya đã hàn gắn với mẹ, nhận được sự quan tâm và đồng hành của bà trong quá trình điều trị.

Thomas Hose bị bắt sau khi vụ bắt cóc Tanya Kach bị phát hiện. Ảnh: People

Phiên tòa xét xử Thomas được ấn định vào tháng 2/2007, nhưng anh ta cố gắng tự sát một ngày trước lịch. Phiên tòa lại bị trì hoãn vào tháng 5/2007 vì Thomas phải điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Tháng 6/2007, Thomas nhận tội quan hệ tình dục lệch lạc không tự nguyện, tấn công tình dục, gây nguy hiểm cho trẻ em. Anh ta bị kết án tối đa 15 năm tù nhưng chưa bao giờ bị buộc tội bắt cóc. Thomas được trả tự do vào năm 2022, sau đó bị đăng ký là tội phạm tình dục.

Kể từ khi trốn thoát, Tanya cố gắng kiện nhiều tổ chức chính phủ vì thất bại trong việc tìm kiếm và giúp đỡ cô, bao gồm cảnh sát và hội đồng nhà trường. Tất cả đơn kiện đều bị bãi bỏ.

Năm 2011, Tanya viết cuốn sách Memoir of a Milk Carton Kid: The Tanya Nicole Kach Story, một trong những tác phẩm bán chạy nhất của New York Times, kể lại trải nghiệm kinh hoàng.

Tanya kết hôn vào tháng 9/2018. Cô nói rằng việc lấy lại danh tính rất khó khăn, nhưng sau nhiều năm cố gắng, giờ cô đã tìm được bình yên. Tanya muốn những người khác biết rằng vẫn còn hy vọng sau khi phải chịu chấn thương tâm lý nặng nề. "Tôi là bằng chứng về điều đó", cô nói.

Tanya đưa ra lời khuyên: "Nếu ai đó tỏ ra quá tử tế, tặng quà cho bạn, chỉ thiên vị bạn thì có thể có vấn đề. Ngoài ra, khi ai đó liên tục chỉ trích gia đình và bạn bè của bạn, đó là một dấu hiệu cảnh báo".

Câu chuyện của Tanya được tái hiện trong bộ phim truyền hình The Girl Locked Upstairs: The Tanya Kach Story.

