Nữ nghi phạm sát hại cô chủ shop quần áo dùng thuốc diệt chuột tự tử

Thứ Ba, ngày 12/04/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Thị Hà đã khai nhận hành vi sát hại chị M.

Phạm Thị Hà tại trụ sở công an. (Nguồn: CA tỉnh Bắc Giang)

Ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) về hành vi Giết người vào lúc 10h20 sáng cùng ngày tại một ngôi nhà hoang ở tổ dân phố Cầu Thượng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Thị Hà đã khai nhận hành vi dùng dao chém nhiều nhát khiến chị D.T.T.M (SN 1997, trú tổ dân phố Cầu Thượng) tử vong vào khoảng 20h tối 11/4. Gây án xong, Hà vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Quá trình bỏ trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng bất thành. Nguyên nhân gây án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-nghi-pham-sat-hai-co-chu-shop-quan-ao-dung-thuoc-diet-chuot-tu-tu-502022124...Nguồn: http://danviet.vn/nu-nghi-pham-sat-hai-co-chu-shop-quan-ao-dung-thuoc-diet-chuot-tu-tu-502022124125916236.htm