Nữ 9x cầm đầu đường dây số đề giao dịch gần 1 tỉ đồng/ngày

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 17:01 PM (GMT+7)

Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã phải triển khai 9 tổ công tác bất ngờ kiểm tra đồng loạt 9 địa điểm trong đường dây số đề quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 26-9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề quy mô lớn, mỗi ngày giao dịch gần 1 tỉ đồng.

Đường dây số đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi

Trước đó, ngày 17-9, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma đã triển khai 9 tổ công tác đồng loạt ập vào 9 địa điểm trong đường dây số đề quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Lực lượng công an đã đưa 36 đối tượng về trụ sở để làm việc, thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2021. Hàng ngày, các đối tượng dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Trần Thị Út Hiền cầm đầu đường dây số đề

Sau khi gom số đề, đối tượng Huỳnh Xuân Phong (59 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) chuyển phơi đề cho 1 người tên Hiền ở tỉnh Bình Định. Đến cuối ngày, căn cứ vào kết quả xổ số để tính thắng thua với các con bạc.

Mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã cử 1 tổ công tác tới tỉnh Bình Định để xác minh đối tượng tên Hiền. Sau thời gian ngắn, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây số đề này tên đầy đủ là Trần Thị Út Hiền (SN 1990, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Nhiều phụ nữ tham gia trong đường dây đánh bạc

Theo cơ quan điều tra, để qua mặt lực lượng công an, các đối tượng không gặp trực tiếp ghi đề mà gửi qua tin nhắn qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng chọn những ngôi nhà xây dựng kiên cố, nhiều lớp cửa, lắp Camera theo dõi để giao nhận tiền thắng thua.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết đường dây số đề này hoạt động tinh vi, việc đấu tranh, bóc gỡ gặp nhiều khó khăn. "Đây là đường dây số đề quy mô lớn, trung bình mỗi ngày giao dịch gần 1 tỉ đồng" – Thượng tá Tuấn cho biết thêm.

