Nóng trong tuần: Cái chết bất thường của cặp vợ chồng trong buồng ngủ

Cái chết bất thường của cặp vợ chồng trong buồng ngủ

Khoảng 18h16 ngày 31/1, Công an phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 2 vợ chồng chủ nhà tử vong ở một căn nhà trên phố Phùng Khắc Khoan.

Khu vực căn nhà nơi xảy ra sự việc

Qua xác minh, bước đầu xác định hai nạn nhân gồm người chồng sinh năm 1965, người vợ sinh năm 1964 tử vong trên buồng ngủ tầng 2, trên người có nhiều vết đâm. Thời điểm phát hiện vụ việc, căn nhà đang được khoá trái.

Ngày 1/2, một lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ án mạng này. Bước đầu, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn ghen tuông, người chồng đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

Đánh ghen, mẹ chồng và nàng dâu tạt 1,5 lít xăng rồi đốt khiến một cô gái bỏng nặng

Chiều 30/1, bác sĩ Huỳnh Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết nữ bệnh nhân ĐTMD (28 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), nạn nhân trong vụ tưới xăng đốt do đánh ghen bị bỏng rất nặng. Bệnh nhân D bị bỏng 30% cơ thể ở vùng đầu, mặt, ngực, bỏng độ 3, độ 4.

Mẹ chồng và nàng dâu ở tỉnh Quảng Nam đốt xăng khiến cô gái bị bỏng nặng

Trước đó, ngày 26/1, do ghen tuông NTDP (23 tuổi) cùng mẹ chồng là bà ĐTTN (44 tuổi) chuẩn bị 1,5 lít xăng rồi tìm chị D để đánh ghen. Khi phát hiện chồng mình cõng chị D từ trong quán karaoke Quang Vinh (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), P cùng mẹ chồng lao vào đánh ghen. Cả hai đã tạt 1,5 lít xăng vào người chị D rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nạn nhân nằm lăn lóc dưới đất. Nhiều người dân ở khu vực đã nhanh chóng đến dập lửa.

Tìm thấy clip nóng của người quen trên web đen, tải về tống tiền

Khoảng đầu năm 2020, Vi Văn Đức (SN 1988, trú tại thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, Lạng Sơn) truy cập vào trang web “đen” xem thì phát hiện clip nóng của chị P. (SN 1975, trú huyện Đình Lập) - người quen của Đức. Clip này ghi lại hình ảnh nhạy cảm giữa chị P. với một người đàn ông không rõ mặt ở trong nhà nghỉ. Sau đó, Đức đã tải clip này về máy điện thoại.

Vi Văn Đức thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 16/1/2023, do cần tiền tiêu xài, Đức đã có hành vi đe doạ, uy hiếp tinh thần và yêu cầu chị P. đưa cho 15 triệu đồng, nếu không sẽ đăng tải video phát tán lên mạng xã hội.

Lo sợ Đức phát tán video nhạy cảm của mình nên vào ngày 21 và 31/1/2023, chị P. đã đồng ý và chuyển cho Đức tổng số tiền 5 triệu đồng. Sau đó, sợ Đức tiếp tục đe doạ tống tiền nên chị P. đã trình báo cơ quan Công an.

Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Vi Văn Đức về hành vi dùng clip “nóng” để cưỡng đoạt tài sản.

Đang đá bóng, thanh niên bị chém lìa ngón tay

Ngày 4/2, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ một nam thanh niên bị chém đứt lìa ngón tay.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 29/1, anh P. (18 tuổi, trú phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) đang đá bóng cùng nhóm bạn tại một sân bóng ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền thì bất ngờ bị một nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí xông đến truy sát.

Anh P. bị chém đứt lìa ngón tay, phải điều trị tại bệnh viện.

Lúc này, anh P. đưa tay ra đỡ thì bị chém đứt lìa 2 ngón ở bàn tay trái và bị thương phần mềm đùi trái. Anh P. chỉ thoát thân khi chạy được vào nhà vệ sinh sân bóng chốt cửa, chờ nhóm người này rời đi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Ngô Quyền điều tra, làm rõ.

