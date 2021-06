Nóng trong tuần: Lộ đường dây gái gọi quy tụ nhiều sinh viên ở Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Lộ đường dây gái gọi quy tụ nhiều sinh viên ở Hà Nội; Hai “chân dài” khỏa thân phục vụ 20 khách trong quán karaoke… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Lộ đường dây gái gọi quy tụ nhiều sinh viên ở Hà Nội

Lê Văn Sơn tại cơ quan công an

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã tạm giam đối tượng Lê Văn Sơn (SN 1998, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi 'Môi giới mại dâm'.

Theo tài liệu điều tra, nhằm kiếm thu nhập, "tú ông" Lê Văn Sơn (đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội) thường xuyên đăng hình ảnh các cô gái lên mạng xã hội để "chào hàng". Đáng chú ý, phần lớn gái mại dâm trong đường dây của Sơn cũng là sinh viên của các trường trên địa bàn Hà Nội.

Cũng theo cảnh sát, trong đường dây của Sơn, các đối tượng mua bán dâm với giá từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng/lượt. Trong đó, Lê Văn Sơn sẽ được hưởng lợi 1/3 từ số tiền mua bán dâm.

Mâu thuẫn vì dẫn bạn trai về phòng trọ ngủ, một người tử vong

Bị nhóm của Vy, Thảo tìm đánh nên Trần Văn Tâm chạy trốn, rơi từ tầng 4 xuống vườn ra tử vong tại chỗ.

Ngày 12/6, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên tại vườn rau bên bãi đất trống sau lưng căn hộ cho thuê The Rabbit House (số 9 Đinh Thị Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) nên đã trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an quận Sơn Trà xác định, nạn nhân là Trần Văn Tâm (18 tuổi; ngụ quận Liên Chiểu).

Nguyên nhân vụ việc là do thấy Nguyễn Hoàng Ly Na (16 tuổi) nhiều lần dẫn các bạn nam về ngủ chung tại căn hộ The Rabbit House nên Hồ Nguyên Thảo (16 tuổi) và Trần Ngô Ái Vy (18 tuổi) không chấp nhận và quyết định tách ra ở riêng.

Trong lúc dọn nhà, giữa Thảo và Na mâu thuẫn, đánh nhau. Vy và Na sau đó đã gọi đồng bọn đến, trong số này có Trần Văn Tâm (bạn của Na).

Sợ bị đánh nên Tâm và một người khác trèo qua cửa trong phòng ngủ đi trên tấm lam phía sau tầng 4. Lúc này Tâm bất ngờ rơi từ tầng 4 xuống vườn rau bên ở bãi đất trống cạnh căn hộ.

Những người trong nhóm của Na bị nhóm của Vy, Thảo đánh khiến một số người bị thương phải đưa đi cấp cứu, điều trị. Đến sáng 12/6, người dân phát hiện Tâm tử vong ở vườn rau.

Do đó, vụ việc trên chỉ có dấu hiệu của hành vi “Cố ý gây thương tích”. Công an quận Sơn Trà đã triệu tập và tạm giữ các đối tượng liên quan đến vụ án để đấu tranh, làm rõ.

Hai “chân dài” khỏa thân phục vụ 20 khách trong quán karaoke

Ngày 20/6, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý cơ sở karaoke Thu Hằng (khu phố 9 phường Tân Phong, TP Biên Hòa) về việc mở quán hoạt động, bất chấp lệnh tạm ngưng kinh doanh của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước đó, đêm 19/6, Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường Tân Phong kiểm tra hành chính quán karaoke Thu Hằng.

Tại đây, công an phát hiện cơ sở đang hoạt động tấp nập với khoảng 20 khách và nhân viên đang hát karaoke. Đặc biệt, tại một phòng hát có 2 nhân viên nữ thoát y, không mảnh vải che thân để phục vụ nhảy múa và hát với khách.

Nam sinh lớp 12 quay lén 2 cô giáo trong nhà vệ sinh rồi tống tiền

Hưng yêu cầu hai cô giáo mỗi người phải đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm của hai cô giáo lên mạng xã hội (ảnh minh họa)

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Công an huyện Mỹ Lộc đã làm rõ vụ việc hai giáo viên bị tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm.

Trước đó, Công an huyện Mỹ Lộc nhận trình báo của cô A. (38 tuổi, giáo viên Trường THPT Mỹ Lộc) về việc bị tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm.

Vào cuộc điều tra, công an đã xác định Lê Công Hưng (18 tuổi, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Mỹ Lộc) là đối tượng đe doạ, tống tiền cô A.

Hưng khai nhận, đã đặt camera mini trong nhà vệ sinh chung của các giáo viên để quay lại hình ảnh nhạy cảm khi đi vệ sinh của thầy, cô rồi tống tiền. Quá trình đặt camera quay lén, Hưng đã quay được hình ảnh của cô A. và một nữ giáo viên khác.

Nam sinh lớp 12 này lập tài khoản facebook có tên “Huyền Trần” gửi những hình ảnh quay được tới tài khoản facebook của cô giáo A. và đồng nghiệp. Hưng yêu cầu hai cô giáo mỗi người phải đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Băng giang hồ điều hành đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng mùa Euro

Các đối tượng trong băng nhóm giang hồ điều hành đường dây cá độ

Ngày 13/6, hơn 100 cảnh sát của Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã đồng loạt bao vây 19 điểm, bắt hàng chục giang hồ trong đường dây cá độ bóng đá lên đến hơn 1.500 tỷ đồng do Bùi Tuấn Anh (31 tuổi, quê Nam Định) cầm đầu.

Tuấn Anh là một trong những giang hồ “có máu mặt” trong các băng nhóm xã hội đen. Dưới trướng của Tuấn Anh còn có hàng chục đối tượng giang hồ khác.

Bước đầu, Tuấn Anh thừa nhận tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến từ giữa năm 2019. Thời điểm giải vô địch châu Âu (Euro) diễn ra, nhóm này hoạt động mạnh, nhiều tài khoản có tổng số tiền ăn thua hàng chục tỷ đồng mỗi đêm. Cơ quan điều tra cho rằng, các tài khoản giao dịch của băng nhóm này thể hiện đã ăn thua hơn 1.500 tỷ đồng trong hơn 2 năm hoạt động.

Cục Cảnh sát Hình sự điều tra Tuấn Anh cùng băng nhóm về các tội Tổ chức đánh bạc, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nam thanh niên yếu sinh lý cướp thuốc cường dương

Chảo Ông Lố tại trụ sở công an

Ngày 16/6, thông tin từ Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự Chảo Ông Lố (31 tuổi, trú huyện Bảo Thắng) để điều tra về hành vi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Tại trụ sở công an, Lố khai nhận thời gian gần đây cảm thấy cơ thể bị... yếu sinh lý. Để “cải thiện” tình hình, Lố đã tìm hiểu và đặt mua 2 hộp thuốc tăng cường sinh lý, cường dương với giá hơn 1 triệu đồng qua mạng xã hội facebook.

Sáng 13/6, nhân viên giao hàng đến đưa thuốc cho Lố thì đối tượng không có tiền thanh toán. Nhân lúc người này bất cẩn Lố đã giật lấy 2 hộp thuốc rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi chưa kịp dùng hết hộp thuốc thì Lố bị cơ quan công an bắt giữ chỉ sau 10 giờ gây án.

