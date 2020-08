Nóng trong tuần: HLV thể hình bán dâm cho quý cô 22 tuổi, mang theo thuốc kích dục

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

HLV thể hình bán dâm cho quý cô 22 tuổi giá 18 triệu đồng; Nữ bác sĩ ở Thái Bình đầu độc cháu nội chưa tròn 1 tuổi;… là những tin tức pháp luật nóng nhất tuần qua.

HLV thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng cho quý cô 22 tuổi

Chân dung “tú bà” Nguyễn Phương Thảo

Ngày 7-8, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố Nguyễn Phương Thảo (30 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) về tội Môi giới mại dâm.

Theo kết quả điều tra, Thảo từng đi du học rồi về nước đầu năm 2020. Do tham gia các nhóm trên mạng xã hội, Thảo biết nhiều nữ giới có nhu cầu tìm bạn trai có sức khỏe tốt.

Trong đó, D.T.H (30 tuổi, huấn luyện viên thể hình quê Bắc Ninh) là huấn luyện viên gym cho các trung tâm thể thao. H. thường nhận được nhiều lời đề nghị "qua đêm vui vẻ" nên đã đồng ý bán dâm khi có người trả giá cao.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Thảo rủ D.T.H. đi bán dâm.

Ngày 28-7, Thảo được khách nữ 22 tuổi ở Hà Nội đề nghị mua dâm. Hai bên chốt giá mua cho một lần "vui vẻ" 18 triệu đồng, trong đó công môi giới của Thảo là 6 triệu đồng.

Ngày 4-8, đôi nam nữ đang mua bán dâm ở khách sạn tại phường Long Biên (quận Long Biên) thì bị bắt quả tang.

Khám xét nhanh, cảnh sát phát hiện trong ví nam huấn luyện viên thể hình bán dâm có viên thuốc Viagra.

Từ lời khai của H., cơ quan chức năng triệu tập và bắt Nguyễn Phương Thảo.

Tạm giữ vợ chồng Phú Lê

Vợ chồng Phú Lê tại thời điểm bị tạm giữ (ảnh nhỏ) và hot girl xăm trổ Đào Chile

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 40 tuổi, ở Hà Nội) và Hoàng Văn Thụy (SN 1995, ở phường Thành Công, quận Ba Đình) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng đồng phạm.

Trước đó, chị Trần Thị Đào( SN 1990, ở Đan Phượng, Hà Nội; có biệt danh là "hot girl xăm trổ" Đào Chile) trình báo gia đình chị bị một nhóm xã hội đen đến tận nhà hành hung, khiến mẹ và dì là bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) ở Đan Phượng, Hà Nội bị thương phải nhập viện điều trị.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, Phú và Thuỵ liên quan đến việc hành hung, gây thương tích đối với bà Nga và bà Bé.

Tại cơ quan công an, Phú Lê khai nhận, do vợ mình là Lã Thuý Kiều (SN 1985) mâu thuẫn với Đào Chilê, nên ngày 2/8, trong lúc ngồi ăn, vợ chồng Phú Lê đã kể lại câu chuyện trên cho nhóm đàn em, muốn “dằn mặt” Đào. Phú giao việc hành hung chị Đào cho Thụy và Trần Văn Tư (SN 1988, quê ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Sáng hôm sau, Thụy và Tư mang theo hung khí tìm đến nhà Đào Chilê, hành hung bà Bé và bà Nga. Gây án xong các đối tượng bỏ chạy về quận Bắc Từ Liêm.

Phú Lê là một nam ca sỹ, diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và trang Youtube với các ca khúc về tình anh em xã hội, tình mẹ. Nam ca sỹ này được một số bộ phận giới trẻ yêu thích vì phong cách "giang hồ", đàn anh, đàn chị và có mối quan hệ khá thân thiết với một số giang hồ mạng khác như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng...

Nữ bác sĩ đầu độc cháu nội ở Thái Bình

Khám xét nhà riêng của bà Lệ, cơ quan công an thu giữ một lọ thuốc chuột đang sử dụng dở

Chiều 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với: Chử Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người".

Bà Lệ bị bắt giữ để điều tra việc cháu nội của bà là Lê Trần Dương M. (11 tháng tuổi, bị bại não bẩm sinh) uống phải chất độc. Bà Lệ đang là bác sĩ Phó trưởng khoa tại bệnh viện huyện Vũ Thư.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ khai nhận, đã 2 lần bơm chất độc, cụ thể là thuốc diệt chuột dạng nước vào sữa cho cháu M. uống.

Về lý do gây án bà Lệ nói, do không cầm được nước mắt chứng kiến cháu nội mới sinh ra đã phải chịu cảnh đau đớn do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên đầu độc với hy vọng giải thoát cho cháu.

Khám xét nhà bà Lệ, cơ quan công an đã thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà bà khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé.

Diễn viên Lưu Đê Ly bị túm tóc, hành hung trên phố Hà Nội

Nữ diễn viên Lưu Đê Ly xuất hiện trong clip.

Chiều 3/8, một lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn.

Theo vị lãnh đạo này, vụ ẩu đả nói trên có liên quan đến nữ diễn viên Lưu Đê Ly.

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện bài đăng kèm theo clip ghi lại cảnh cãi vã giữa nữ diễn viên Lưu Đê Ly và một người phụ nữ.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, người phụ nữ mặc áo đen đã xông vào hành hung, túm tóc Lưu Đê Ly bất chấp sự can ngăn của mọi người. Người đàn ông đi cùng Lưu Đê Ly cũng tham gia xô xát, tát vào mặt người phụ nữ áo đen trước khi cầu cứu công an gần đó.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã can thiệp, tách hai bên ra và mời tất cả về trụ sở làm việc.

Thiếu gia ở Tiền Giang nghi liên quan vụ nổ súng chết người ở Long An

Công an phong tỏa nơi kinh doanh T.C để khám xét

Sáng 6-8, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng bắn chết ông Đ.Q.L (SN 1974; ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), gây chấn động dư luận.

Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Thành (38 tuổi; ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành), Tô Nhựt Khanh (ngụ huyện Châu Thành) và một người tên Phát cùng 2 đối tượng khác. Công an đã thu giữ rất nhiều súng, đạn có liên quan đến vụ án khi khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, ông L. cũng là một dân "anh chị" có "số má" ở Tiền Giang. Khoảng 16h ngày 25-7, ông L. chạy xe máy trên quốc lộ 1, chở Thành hướng từ Tiền Giang qua Long An. Đến trước quán cơm Y.N (phường Tân Khánh, TP Tân An) thì có 2 thanh niên đi chung xe máy BKS: 59U1-706.97 kè theo sát phía sau.

Đến đoạn vắng, 2 người này vượt lên áp sát rồi móc súng ra bắn thẳng vào người ông L. làm nạn nhân trúng đạn, tử vong.

Theo người dân địa phương, gia đình của Khanh được xem như đại gia ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với ngành nghề kinh doanh dịch vụ xe khách, kinh doanh giải trí, lò giết mổ động vật… Khanh được xem như một "cậu ấm" đã từng được cư dân mạng đăng tải thông tin bỏ tiền mua nhiều xe biển số đẹp.

Một nguồn tin cho hay, giữa ông L. và Khanh có "làm ăn" với nhau và xảy ra mâu thuẫn. Do không giải quyết được mâu thuẫn nên mới xảy ra vụ nổ súng nêu trên.

Dùng súng AK bắn chết hàng xóm ở Quảng Ninh

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 7/8, tại tổ 1, khu 4, phường Đại Yên, TP.Hạ Long, một số người dân trong khu vực nghe thấy tiếng nổ trước cửa nhà Đ.N.V (SN 1976, trú tại khu 4, phường Đại Yên). Khi mọi người đi ra xem thì phát hiện V. tử vong trước cổng nhà, cách đó khoảng 20m có Hoàng Đại Long (SN 1973, cùng trú tại khu 4, phường Đại Yên) cũng đã tử vong, cạnh Long có 1 khẩu súng AK.

Ngay sau khi nhận được thông tin, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP.Hạ Long và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ 1 khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn, 8 viên đạn còn nguyên và 6 vỏ đạn.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc bước đầu nhận định do mâu thuẫn cá nhân về tình ái, Hoàng Đại Long dùng súng bắn Đ.N.V rồi tự sát.

