Nóng trong tuần: Chân dung “tú bà” điều hành đường dây sản xuất phim đồi trụy

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 20:00 PM (GMT+7)

Chân dung tú bà Sầm Thị Sen trong vụ sản xuất phim đồi trụy tập thể, Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện ma tuý, vụ 2 nữ nạn nhân bị xác hại trong phòng trọ,… là những thông tin “nóng” trong tuần qua.

Chân dung tú bà Sầm Thị Sen trong vụ sản xuất phim đồi trụy tập thể

Chân dung “tú bà” Sầm Thị Sen.

Tuần qua, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ khẩn cấp Sầm Thị Sen (SN 1995) cùng 5 đối tượng người Trung Quốc là Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997) và Lưu Tiểu Duy (SN 1989) vì có hành vi lôi kéo các cô gái trẻ quan hệ tình dục và quay clip đồi trụy, có cả clip quan hệ tập thể, bán trên mạng xã hội. Trong đó, có người chưa đến 16 tuổi.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết, trong vụ án này, Sen được xác định là đối tượng quan trọng, làm phiên dịch và chiêu dụ các cô gái Việt tham gia đóng phim “nóng”. Sen sinh ra và lớn lên ở tỉnh Sơn La. Sau đó, Sen theo gia đình vào huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai lập nghiệp.

Gần nhất, Sen gặp Mẫn và làm phiên dịch tiếng Trung cho đối tượng này. Trong khoảng thời gian cộng tác, Sen cặp bồ với Mẫn. Từ đó, Sen chuyển sang làm người đại diện cho Mẫn cũng như người quen của người tình trong các giao dịch tại Việt Nam như thuê nhà, tuyển nhân viên, mua sắm dụng cụ,…

Sen cũng chính là người nghe lời Mẫn và 4 người còn lại đăng tải thông tin tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” lên Facebook để “chiêu dụ” các cô gái nhẹ dạ cả tin làm “diễn viên chính” trong các clip đồi trụy.

Để thuyết phục các cô gái này chấp thuận làm “diễn viên phim nóng”, Sen khẳng định: “Những hình ảnh livestream chỉ có người tại Trung Quốc mới nhìn thấy, người Việt Nam không thể truy cập được”. Với chiêu bài trả tiền cao, người Việt không xem được mà Sen đã dụ dỗ khá nhiều cô gái tham gia việc làm sai trái của mình.

Mối quan hệ giữa nghi phạm và 2 nữ nạn nhân bị xác hại trong phòng trọ

Cơ quan chức năng đi chuyển thi thể nạn nhân lên xe cứu thương.

Liên quan tới vụ trọng án 3 người chết xảy ra tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) gây xôn xao dư luận trong tuần qua, UBND phường Nghĩa Đô cho biết, đối tượng gây án là Giàng A Dông (SN 1996, ở Điện Biên) là người yêu cũ của chị L. (SN 2000, ở Điện Biên).

Khoảng 6h sáng 16/9, Dông tới căn nhà chị L. đang thuê trọ ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô để nói chuyện thì xảy ra cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, Dông dùng dao đâm chị L. nhiều nhát trong nhà vệ sinh tại căn phòng ở tầng 4 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Dông đi ra phòng sinh hoạt chung đâm chị X. (SN 2000, ở Hải Dương) khiến nạn nhân tử vong tại vị trí giữa 2 giường. Xong, Dông dùng dao tự sát và nằm tại phòng sinh hoạt chung. Tuy nhiên, khoảng 2 - 3 phút sau, Dông vùng dậy tìm 3 cô gái ở cùng phòng chị L. để truy sát nhưng mọi người đã kịp bỏ chạy.

Ít phút sau, mọi người phát hiện Dông rơi từ tầng 5 của ngôi nhà xuống đất trọng thương. Nam nghi phạm được đưa tới Bệnh viện E Hà Nội cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Bức tâm thư uất ức của nguyên Phó GĐ truy sát cả nhà em gái

Ông Bùi Xuân Hồng trước khi gây ra vụ thảm án.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện bài đăng có nội dung liên quan đến vụ thảm án anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên. Cũng trong bài đăng này có đính kèm những hình ảnh chụp lại hai lá thư tuyệt mệnh được cho là của Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), nghi can gây nên vụ việc.

“Sống trong những ngày cuối đời này lúc nào tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, sức khoẻ suy yếu, râu tóc bạc trắng. Nếu chết đi trong lúc này gia đình sẽ rất khó khăn, mất đi khoản tiền lương 8 triệu đồng mỗi tháng. Vợ đi làm thuê cũng chỉ có 4 triệu mỗi tháng. Con còn đang học dở dang…. Cả năm nay tôi không dám dùng dầu gội, chỉ dùng xà phòng. Trong ví không có nổi 200.000 đồng, không dám nạp tiền điện thoại để gọi đi, tất cả dồn hết cho gia đình. Càng nghĩ càng căm hận vợ chồng đứa cháu… cướp hết 3 tỉ đồng tiền mồ hôi sương máu của tôi dành dụm suốt 45 năm để lo cho gia đình và an hưởng tuổi già. Làm cho gia đình tôi tan nát”, trích dẫn lá thư được viết vào ngày 28/8.

Tiếp đó, lá thư thứ hai được viết vào ngày 1/9 có nội dung: “Tôi đã định hôm nay là ngày ra đi của mình. Đáng ra ngày này đã đến cách đây một tháng nay rồi, vì nhà đứa em có việc tôi không muốn ảnh hưởng đến ngày vui của hai cháu. Hơn một tháng không ngày nào ngủ yên giấc, chỉ nghĩ đến cảnh giết chóc, uất hận. Cũng chỉ mong gia đình em và cháu trả cho mình 10 triệu một tháng trong số 3 tỉ tiền gốc của mình để lo được qua ngày đoạn tháng, kéo dài thời gian cho mình và cho vợ con. Nhưng càng đợi, gọi điện chúng càng bặt vô âm tín thách thức mình…”.

Liên quan đến hai lá thư tuyệt mệnh nói trên, đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT xác định hai lá thư tuyệt mệnh này do nghi can Bùi Xuân Hồng viết dưới hình thức một loại nhật ký. “Có thể gia đình nghi can Hồng đã đăng lên mạng xã hội Facebook. Chúng tôi vẫn chưa thu giữ được hai lá thư trên và đang tiếp tục xác minh, thu giữ”, đại tá Đang thông tin.

Cô gái xinh đẹp bị giết dã man khi người yêu kêu... nhắm mắt nhận quà

M. là một cô gái xinh đẹp.

Tin từ VKSND TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về tội “Giết người” đối với Đào Công Châu (27 tuổi, ngụ ấp Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ).

Năm 2017, Châu (làm nghề tài xế) có quan hệ tình cảm với chị T.T.G.M (18 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, làm nghề uốn tóc tại tỉnh Đồng Nai). Đến tháng 8 vừa qua, Châu phát hiện M. có quan hệ tình cảm với người khác nên tìm cách níu kéo nhưng bất thành. Châu bực tức nên nảy sinh ý định giết M. và tự tử nếu không thuyết phục được M.

Khoảng 10h ngày 25/8, Châu hẹn gặp M. chia tay để Châu về Cần Thơ. Châu lái xe đến rước M. rồi chở đến nơi vắng người gần siêu thị ở Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) nói chuyện. Tại đây, Châu ngồi ghế lái xe, M. ngồi ghế ngang Châu. Châu lấy điện thoại của M. kiểm tra thì M. không cho nên Châu tức giận nghĩ M. vẫn còn tiếp tục quan hệ với người đàn ông khác.

Châu kêu M. nhắm mắt lại để Châu tặng quà. Khi M. nhắm mắt, Châu cầm dao cắt cổ M. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Châu vẫn để nạn nhân trong ô tô rồi điều khiển xe về huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau khi uống thuốc sâu, thấy khó chịu trong người, Châu vùng vẫy làm bung cửa xe và được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Em trai truy sát gia đình anh ruột, 2 người thương vong

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 11h30 ngày 19/9, tại tổ 9 (ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú), ông Nguyễn Văn T. (SN 1949) và vợ là bà Bùi Thị Đ. (cùng tuổi) đang ngồi trong nhà thì em ruột của ông T. là Nguyễn Văn Có chạy xe tới cùng nhiều can đựng xăng. Cầm trên tay khẩu súng, Cò bất ngờ bắn liên tiếp vào vợ chồng ông T. và bà Đ.

Sau khi gây án, Có đã bỏ trốn. Nghe tiếng súng nổ, người dân xung quanh đã báo lực lượng chức năng và đưa vợ chồng ông T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến bà Đ. tử vong tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, còn ông T. bị trọng thương.

Đến trưa 21/9, nhận tin báo của người dân là Có đang lẩn trốn tại tại ấp 2 (xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước), nơi cách hiện trường gây án hơn 15km, lực lượng công an đã tổ chức vây ráp. Phát hiện có công an, Có dùng súng tự bắn vào người dẫn đến tử vong.