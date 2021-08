Nóng trong tuần: Bí ẩn bộ xương người trên mái nhà ở huyện Bình Chánh, TP.HCM

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Bủn rủn phát hiện bộ xương người trên mái nhà ở TP.HCM; Nguyên nhân người đàn ông ở Hà Nội bị sát hại, phi tang xác dưới ao;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Bí ẩn bộ xương người trên mái nhà ở huyện Bình Chánh, TP.HCM

Hiện trường vụ việc

Chiều 7/8, ông Phạm Văn Út (SN 1948, ở tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhờ anh Nguyễn Thành Huy (SN 1997) lên sửa mái nhà do trời mưa bị dột. Khi anh Huy leo lên mái tôn thì bủn rủn phát hiện một xác người chết còn bộ xương khô nên đã trình báo lên công an.

Sau đó, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các cơ quan chức năng lấy lời khai những người liên quan và khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường có chai nhựa không nhãn mác, nghi là thuốc trừ sâu và cơ quan chức năng đã niêm phong, đưa đi giám định

Theo cơ quan công an, dựa trên những đặc điểm như bộ đồ bà ba nạn nhân mặc, bộ răng sứ giả người nhà nghi vấn bộ xương là bà L.T.S (SN 1961, vợ sau của ông Út). Lời khai của một số người liên quan thể hiện bà S. thiếu nợ rất nhiều người.

Đang sửa máy lọc nước, nhân viên công ty điện máy bất ngờ bị con chủ nhà chém chết

Người thân nạn nhân chuẩn bị hậu sự cho con. Ảnh: Báo giao thông

Chiều 14/8, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng khiến anh Nguyễn Ngọc Trung (27 tuổi; nhân viên một công ty điện máy ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) tử vong.

Trước đó, khoảng 14h chiều cùng ngày, ông Lê Trọng Hoa (51 tuổi; ngụ xã Phước An) gọi điện thoại đến công ty điện máy nói trên thông báo về việc máy lọc nước nhà mình bị hỏng. Sau đó, công ty đã cử nhân viên là anh Trung đến nhà ông Hoa để kiểm tra, sửa chữa máy lọc nước.

Trong lúc đang sửa máy lọc nước, anh Trung bất ngờ bị con ông Hoa là Lê Trọng Thanh (26 tuổi) từ phía sau lưng dùng rựa chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Theo người dân địa phương, Thanh là đối tượng nghiện ma túy nặng, thường xuyên có biểu hiện ngáo đá.

Phút giằng co của người đàn ông ở Hà Nội trước khi bị sát hại, phi tang xác dưới ao

Vương Văn Đoàn tại trụ sở công an

Ngày 15/8, Công an huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Vương Văn Đoàn (SN 1991, trú thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hoà) để làm rõ hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 10h ngày 11/8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được tin trình báo của chị V.T.H (SN 1984, trú thôn Dũng Cảm) về việc chồng chị là anh N.T.Đ (SN 1982) đi khỏi nhà từ 19h10 ngày 9/8 nhưng mất liên lạc.

Quá trình điều tra, khoảng 9h ngày 13/8, Công an huyện Ứng Hòa đã triệu tập Vương Văn Đoàn - là lao động tự do đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Đoàn khai nhận, vào tháng 7/2021, có “cắm”1 sợi dây chuyền bạc cho anh N.T.Đ để vay số tiền 4 triệu đồng. Sau đó, Đoàn gọi điện cho anh Đ., nói muốn cầm cố chiếc xe máy của mình để chuộc lại sợi dây chuyền bạc và vay thêm tiền. Khi đã thỏa thuận xong, anh Đ. đã đến nhà của Đoàn để giao dịch.

Vừa cầm tiền, Đoàn vừa nói: “Sao cắt phế nhiều thế”, rồi hai bên cãi nhau gay gắt. Sau đó, anh Đ. quay lưng định ra lấy xe máy đi về. Ngay lập tức, Đoàn rút dao rựa chém anh Đ. Hai bên giằng co và rơi xuống vệ sông. Đoàn đã dìm anh Đ. tử vong dưới nước rồi phi tang xác nạn nhân.

Ngân “gốm” bị tố lừa đảo, công an phát thông báo truy tìm

Ngân “gốm” gào khóc, đòi đâm người đi đường trong clip xuất hiện trên mạng xã hội vào năm 2019

Chiều 13/8, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một số đơn tố giác Đỗ Thị Kim Ngân (thường gọi Ngân “gốm”, SN 1985, trú Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ tháng 8/2020, Ngân đã sử dụng tài khoản Facebook có tên Đỗ Thị Kim Ngân Paula, Ngân gốm; tài khoản Zalo Ngân gốm. Ngân thường livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, lợi dụng sự cả tin của mọi người để bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường.

Ngân “gốm” còn dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn. Mục đích của Ngân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng. Khi những “con mồi” cắn câu và chuyển tiền cho Ngân thì lập tức bị chặn số liên lạc, chặn liên kết trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook. Sau đó, Ngân còn chửi bới, nhục mạ những người mua hàng.

Nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã nhiều lần triệu tập Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng Ngân không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm chưa xác định được Ngân đang ở đâu, làm gì.

Phát hiện thi thể trong nhà hàng Vua Chả Cá trên phố Lý Thường Kiệt

Nhà hàng nơi xảy ra sự việc

Theo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), vào khoảng 10h ngày 9/8 , sau khi nhận được tin báo có công dân tử vong tại nhà hàng Vua chả cá ở số 9 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, bảo vệ hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, trường hợp tử vong là ông P.B.S (SN 1974, ở Kiến Xương, Thái Bình), là nhân viên bảo vệ, khi phát hiện nạn nhân đã chết không rõ nguyên nhân.

Lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nạn nhân, kết quả âm tính (không mắc COVID-19).

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, trong thời gian giãn cách xã hội, nam bảo vệ ở tại nhà hàng một mình nên xảy ra chuyện. Có thể trong lúc đi lại, người này bị vấp ngã dẫn đến tử vong.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-bi-an-bo-xuong-nguoi-tren-mai-nha-o-huyen-binh-chanh-tphcm-502...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-bi-an-bo-xuong-nguoi-tren-mai-nha-o-huyen-binh-chanh-tphcm-5020211581859422.htm