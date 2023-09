Nóng trong tuần: Bắt Hoa hậu thiện nguyện Phạm Thị Minh Phi

Bắt Hoa hậu thiện nguyện Phạm Thị Minh Phi

Phạm Thị Minh Phi

Ngày 20/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng (Phòng PC01) cho biết, đã bắt giữ Phạm Thị Minh Phi (SN 1986; trú TP Đà Lạt; Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Hoa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt, Phi từng đạt giải Hoa hậu thiện nguyện tại cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022, tổ chức tại TP Đà Nẵng. Ngoài danh hiệu trên, cô còn đạt danh hiệu Người đẹp công sở.

Đến nay, có khoảng 4-5 người làm đơn tố cáo Phạm Thị Minh Phi đến Công an tỉnh Lâm Đồng. Hiện, Phòng PC01 đang thụ lý điều tra, xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua xác minh đơn tố cáo của một số bị hại của Phi, họ đều bị Phi dùng thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản, sau đó không có thiện chí trả lại tiền cho họ.

Hành vi của Phi đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can để phục vụ công tác điều tra.

Lời khai của nghi phạm đâm trung úy công an tử vong

Võ Tiến Mạnh tại cơ quan công an

Vào đêm 22/9, trong quá trình truy bắt tội phạm, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998; trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) - là cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, bị đối tượng Võ Tiến Mạnh (SN 2002; trú xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) dùng hung khí đâm trọng thương.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, trung úy Tú đã hy sinh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 14h đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Qua xét hỏi, đối tượng khai, khi trung úy Tú lại gần giới thiệu là công an, lo sợ bản thân và xe máy sẽ bị đưa về trụ sở để tra xét, nên đối tượng quyết định dùng hung khí đâm liên tiếp khiến trung úy Tú hy sinh.

Sa vào lưới tình của “hot girl Việt kiều”, người đàn ông mất hơn 12 tỷ đồng

Đào Thị Mộng Thường (bên trái) và hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp được Thường đăng tải trên mạng xã hội

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các cơ quan liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng lừa đảo hơn 12 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, trú tỉnh Đồng Tháp).

Cụ thể, để thực hiện được hành vi của mình, tháng 8/2019, Đào Thị Mộng Thường tạo và sử dụng tài khoản Facebook “Đào Ngọc Minh” đăng các hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp, sau đó kết bạn làm quen, nhắn tin với một người đàn ông trú tại Tp.Vinh.

Thường giới thiệu tới nạn nhân mình là Đào Ngọc Minh (SN 1994), có bố mẹ là Việt kiều đang sinh sống tại Canada. Thường “nổ” do tính chất công việc nên Ngọc Minh thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam.

Khi thấy nạn nhân đã có tình cảm với mình, Thường đã đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc Ngọc Minh cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân, từ đó nhiều lần lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phá thành công chuyên án, bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thường.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bố vợ của trùm ma túy “Tàng Keangnam” bị bắt cùng khẩu súng đã lên nòng

Giàng A Đua và tang vật.

Trưa 21/9, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Sơn La, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Giàng A Đua (SN 1964; trú huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) - là bố vợ của trùm ma túy Tàng Keangnam.

Tang vật thu giữ: 1 khẩu súng ngắn (loại súng quân dụng), 1 băng đạn, 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng).

Đua có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” của Công an tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Quảng Ninh và của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an.

Quá trình bắt giữ, di lý Đua, 2 con đẻ của đối tượng là Giàng A Chứ và Giàng A Vấu từ trên rừng nổ súng đe dọa lực lượng vây bắt, nhằm giải cứu cho cha.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng phong tỏa, kiểm soát hiện trường, làm chủ tình hình; không để các đối tượng khác và người thân chống đối, cản trở. Đến 14h, đã di lý đối tượng từ trong rừng về trụ sở Công an huyện Vân Hồ an toàn.

Bắt giam bà chủ đánh đập, ép thiếu nữ 16 tuổi ăn thằn lằn sống

V kể lại việc bị chủ hành hạ dã man

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Tại cơ quan công an, Kiểu khai nhận, đã nhận nhiều lần đánh đập N.T.B.V (16 tuổi) bằng tay, roi trúc. Không dừng lại ở đó, người đàn bà trên còn bắt V ăn thằn lằn, cá sống và ngậm băng vệ sinh…

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, bà ngoại bé V là bà N.T.T. thiếu nợ người khác 40 triệu đồng. Sau đó, Kiểu đã đứng ra trả số tiền trên và yêu cầu bà T để V đến nhà mình ở để trừ nợ từ khoảng giữa tháng 5/2022.

Tại đây, ngoài làm việc nhà cho Kiểu, V còn đến một xí nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn làm thêm và sự việc đau lòng trên bắt đầu từ đây.

