Nóng: Tiệm vàng ở Hải Phòng phát nổ vì bị ném bom tự chế

Thứ Tư, ngày 17/03/2021 21:58 PM (GMT+7)

Công an TP.Hải Phòng truy bắt một nam nghi phạm có hành vi ném bom tự chế vào một tiệm vàng trên địa bàn quận Hồng Bàng.

Lực lượng công an phong toả hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tối 17/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Hồng Bàng và các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng truy bắt một nam nghi phạm có hành vi ném bom tự chế vào một tiệm vàng trên địa bàn quận Hồng Bàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h tối cùng ngày, phòng PC02 nhận tin báo tại tiệm vàng Đức Đệ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng xảy ra một vụ nổ lớn. Nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ việc bị một đối tượng nam giới ném bom tự chế vào cửa hàng.

“Đối tượng là hàng xóm, nhà đối diện với tiệm vàng. Đối tượng chỉ ném bom tự chế vào tiệm vàng và không cướp gì. Hiện chúng tôi đang tiếp tục truy bắt người này, bước đầu nhận định đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” nên gây án”, vị lãnh đạo PC02 thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

