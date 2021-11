Nồng nặc hơi men, mang dao đi chém người do va quẹt xe

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 18:08 PM (GMT+7)

Ngày 22/11, Công an phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa chuyển vụ việc chém người xảy ra trên địa bàn phường cho Công an TP Đồng Xoài làm rõ để xử lý theo thẩm quyền.

Gần 3h ngày 19/11, anh Nguyễn Sơn Tài (SN 1991, trú phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) điện thoại đến trực ban Công an phường Tân Xuân báo tin tố giác tội phạm.

Anh Tài cho biết, anh và 2 người bạn đi cùng xe ô tô bị 2 đối tượng lạ mặt chặn đường dùng dao chém vào xe ô tô, một người phụ nữ đi cùng xe anh bị thương tích tại khu vực ngã 3 đường Liên Khu phố thuộc khu phố Tấn Tiến.

Đối tượng Phạm Phú Duệ và Dương Quang Thành tại hiện trường.

Ngay sau đó, các trinh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường phối cùng Công an phường Tân Xuân xác minh tin báo.

Công an phát hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe mô tô, một trong hai đối tượng vẫn còn cầm trên tay con dao dài khoảng 50cm đe dọa mọi người. Lực lượng Công an đã áp sát khống chế và tước được con dao, đưa cả 2 đối tượng về cơ quan Công an làm việc. Cả 2 đối tượng đều trong trạng thái hơi men nồng nặc.

Các đối tượng khai nhận là Phạm Phú Duệ (SN 1989) và Dương Quang Thành (SN 2006), cùng trú khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài. Trước đó cả 2 bên có xảy ra va quẹt xe với nhau, Duệ và Thành đã mang dao đuổi theo xe ô tô do anh Tài điều khiển. Khi đến khu vực ngã 3 đường Liên Khu phố thuộc khu phố Tấn Tiến, phường Tân Xuân thì chặn được xe ô tô.

Đối tượng Phạm Phú Duệ và Dương Quang Thành cùng hung khí tại cơ quan Công an.

Duệ và Thành yêu cầu anh Tài xuống xe nói chuyện. Do sợ hãi khi thấy người chặn xe cầm dao nên những người trên trong xe ô tô không ai dám xuống xe. Thành tức tối vung dao chém nhiều nhát vào xe ô tô. Anh Tài và một thanh niên trong xe bung cửa xe bỏ chạy, người phụ nữ ở lại trên xe. Duệ và Thành đuổi theo nhưng không được nên quay lại chỗ xe ô tô, Thành chém một nhát vào lưng người phụ nữ gây thương tích. Sau đó, Duệ và Thành lên xe mô tô tiếp tục đi tìm anh Tài tại khu phòng trọ. Duệ dùng dao chém bể 2 tấm kính cửa sổ phòng trọ, rồi tiếp tục đi tìm anh Tài thì gặp lực lượng Công an. 2 kẻ côn đồ được mời về cơ quan Công an làm việc.

Người phụ nữ bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định. Vụ việc đang được cơ quan Công an làm rõ để xử lý.

