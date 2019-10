Nóng: Khá "bảnh" sắp hầu tòa

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 13:57 PM (GMT+7)

Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) cùng đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khá Bảnh bị bắt Sự kiện:

Ngày 31-10, một nguồn tin cho biết, VKSND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã chuyển cáo trạng sang TAND cùng cấp để truy tố Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) cùng đồng phạm trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

TAND thị xã Từ Sơn - nơi xét xử sơ thẩm Khá "bảnh" cùng đồng phạm

Theo dự kiến, giữa tháng 11-2019 tới đây, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm. TAND thị xã Từ Sơn đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử cũng như thủ tục tiếp theo.

Khá “bảnh” là một “giang hồ mạng” khá nổi tiếng, phiên tòa sắp tới có thể sẽ có nhiều “anh em xã hội” của nhóm bị can này tới tham dự. Do vậy, lực lượng công an sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác an ninh trật tự.

Cùng với đó, ngoài hội trường xét xử, TAND thị xã Từ Sơn sẽ bố trí thêm hệ thống loa phát thanh ra bên ngoài để người dân có thể tới theo dõi phiên tòa.

Cũng theo nguồn tin trên, tính tới thời điểm hiện tại, Khá cùng các bị can không có luật sư nào tham gia bào chữa.

Ngô Bá Khá tại thời điểm bị công an bắt giữ

Như PLO đã đưa tin, tháng 4-2019, Công an thị xã Từ Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Khá “bảnh” cùng bốn người khác về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nhóm bị cáo gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (31 tuổi), Ngô Lương An (33 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, cùng trú tại Bắc Ninh).

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của Khá và đồng bọn.

Trên mạng xã hội Facebook, Khá nổi tiếng với điệu nhảy “múa quạt”, ngoài ra có nhiều clip nói tục, chửi thề, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen".

Trước khi bị bắt, Khá cùng nhóm bạn thản nhiên dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý. Hay như vụ việc Khá đốt chiếc xe máy được cho là của mình rồi đăng tải clip lên mạng xã hội…

Dù liên tục có cách hành vi lệch chuẩn, nhưng điều lạ lùng là Khá lại được rất nhiều giới trẻ tung hô, thậm chí là hâm mộ.Khá từng sở hữu một kênh YouTube với hơn 1,8 triệu người đăng ký, trang Facebook cá nhân với hơn 600.000 người theo dõi. Các nội dung clip mà Khá đăng tải xoay quanh cuộc sống của giới “giang hồ”, mỗi clip luôn có hàng trăm ngàn đến cả triệu lượt xem.