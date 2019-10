Nội dung tin nhắn tống tiền giám đốc ngân hàng của cựu công an

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Tin nhắn tống tiền của Don có đoạn: "3 tỷ để ngẩng cao đầu với đời là còn quá rẻ so với một số người bay vài trăm triệu đô mà vẫn vào tù".

Tin pháp luật Sự kiện:

Theo nguồn tin từ TAND TP.HCM, bị cáo Nguyễn Thanh Don (SN 1983, cựu cán bộ công an thuộc Cơ quan thường trực phía nam Bộ Công an) bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản có yêu cầu được xét xử kín vụ án, từ chối luật sư và không đăng tải bản án.

Bị cáo Don bị truy tố đưa ra xét xử theo điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt 12-20 năm tù. Toà đang xem xét và đưa ra quyết định cụ thể về từng yêu cầu của bị cáo khi mở phiên xử sắp tới.

Trước đó, để đưa vụ án ra xét xử, VKS đề nghị TAND TP.HCM triệu tập nhiều người làm việc tại Agribank Chi nhánh 4 (CN 4) TP.HCM đến phiên toà. Cụ thể là ông Trần Văn Gấm (giám đốc, nạn nhân của vụ án), ông Lê Bá Thọ (Phó Phòng kiểm soát ), Trần Thị Mỹ Hương (nhân viên kho quỹ) với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Theo hồ sơ, sau khi được ông Thọ, bà Hương cung cấp các các tài liệu liên quan tới sai phạm của ông Gấm, Don đã gửi gọi điện và nhắn tin tống tiền 3 tỷ đồng. Don đã tự đánh máy một bức thư để tên Trần Thanh Tra, ghi địa chỉ 258 Nguyễn Trãi, quận 1 (nơi Don công tác) và sử dụng điện thoại bàn cơ quan gọi cho ông Gấm với nội dung "biết điều thì khắc phục hậu quả".

Ảnh minh họa

Tiếp đến, Don mua hai sim rác nhắn tin yêu cầu đưa ba tỉ để nhận lại tài liệu bản chính không sẽ gửi cơ quan điều tra. Sau đó, Don nhắn tin yêu cầu giao dịch tại trước cổng Cơ quan thường trực phía nam - Bộ Công an số 258 Nguyễn Trãi đưa 1,5 tì.

Các tin nhắn của Don được CQĐT xác định lại như sau: "Chào anh! Tôi nói ngắn gọn và dễ hiểu thôi. Hồ sơ, tài liệu, lời khai về anh chúng tôi có được cơ bản nếu tôi ký quyết định điều tra thì chắc anh không thoát tội. Tôi không muốn anh về hưu mà cầm bản án trên tay, không đoàn tụ được với gia đình.

Việc này tôi đang suy nghĩ có nên bỏ qua hay không nhưng người tố cáo anh họ sẵn sàng đứng ra làm chứng và khai báo... nên tôi là người quyết định sinh mệnh của anh. Nếu vào điều tra và ra bản án thì anh không còn cơ hội để chạy tội dù có bán hết tài sản...chỉ nhiêu đó thôi là anh đã tàn đời rồi và riêng anh sẽ cấm xuất cảnh sớm vì gia đình đều ở nước ngoài.

Tôi nghĩ anh không muốn điều đó xảy ra... Chúng tôi cho anh cơ hội để khắc phục ngay bây giờ chứ không phải lúc chạy án nên anh yên tâm. Một số vì gia đình khôn ngoan nên hạ cánh an toàn nhưng tính ra số tiền 3 tỷ để ngẩn cao đầu với đời là còn quá rẻ so với một số người bay vài trăm triệu đô mà vẫn vào tù."

Hay "Cháu được giao nhiệm vụ liên lạc giao nhận.... chú mang tiền loại to 500k... theo kinh nghiệm của cháu hồ sơ của chú ít nhất 10 năm ấy. Từ giờ đến mai chú không trả lời xem như chú tự kết án cho mình".

"Sếp tôi đang đợi anh trả lời, nếu chậm trễ anh đừng hối hận..." "Anh suy nghĩ kỹ chưa, anh đang đánh đố với số mệnh của mình đó. Thôi được, tôi thấy anh có thiện chí. Tôi kết lại con số 1,5 tỷ đồng. Trao đổi trực tiếp vào trưa mai."

Và khi công an bắt giữ em họ của Don khi thực hiện việc giao nhận tiền tài liệu, Don đã nhắn ông Gấm " A không đúng rồi chỉ tội thằng xe ôm KKK tôi là hiệp sĩ chứ không phải tống tiền rồi đây anh sẽ nổi.

Đó chỉ là một phần tin nhắn thu giữ từ điện thoại của nạn nhân. Ngoài ra, cơ quan công an còn có văn bản đề nghị Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnammobile và Tổng công ty viễn thông Mobifone cung cấp thông tin thuê bao, cuộc gọi đim tin nhắn mà Don sử dụng liên lạc với ông Gấm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời.

Quá trình điều tra, Don khai nhận hành vi phạm tội. Lý giải cho động cơ phạm tội, Don cho rằng hoàn cảnh khó khăn, muốn có tiền cải thiện cuộc sống gia đình và giúp em họ có điều kiện thuê mặt bằng để kinh doanh mua bán.

Theo hồ sơ, giữa năm 6-2006, Don tốt nghiệp ĐH An ninh nhân dân. Sau đó, Don về công tác tại Cục An ninh xã hội - Bộ Công an. Trong quá trình công tác tại đây, Don quen với ông Thọ và thông qua đây biết một số sai phạm của ông Gấm.

Ngay sau đó, Don gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, yêu cầu ông Gấm đưa 3 tỉ đồng. Những ngày tiếp đó, vào ngày 6 và 7-1-2018, Don gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu ông Gấm đưa tiền trước 1,5 tỉ đồng. Ngày 8-1-2018, Don nhờ em họ Trần Duy Quang đến trước Cơ quan để thực hiện giao dịch với ông Gấm. Khi đang thực hiện giao dịch thì Quang bị công an bắt giữ. Khi biết em họ bị bắt, Don tiêu hủy tất cả chứng cứ nhằm qua mặt cơ quan điều tra.