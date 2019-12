Nỗi đau của người vợ có chồng dâm ô trẻ em

Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 08:05 AM (GMT+7)

Mẹ con tôi phải sống phần đời còn lại trong nhục nhã, ê chề khi có chồng, có cha là kẻ mang tội dâm ô trẻ em

Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Sự kiện:

Bà Th., vợ của bị cáo N.V.C (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đã thốt lên như vậy khi chúng tôi ghé thăm. Có nỗi kinh hoàng, ám ảnh nào hơn đối với nạn nhân bị dâm ô, nhất là khi đó là một đứa trẻ. Nhưng cũng không còn nhục nhã, ê chề nào bằng với người vợ, người con của kẻ mang tội dâm ô trẻ em.

"Thú tính"

"Hành vi của bị cáo N.V.C là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường của trẻ em, bị pháp luật nghiêm cấm, do đó cần truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung" - đại diện VKSND TP HCM đọc cáo trạng. Bên dưới hàng ghế dự khán, bà Th. nhìn chồng rồi lại nhìn về phía mẹ bị hại, mắt rưng rưng.

Theo cáo trạng, bị cáo C. (ngụ quận Tân Bình) làm nghề chạy xe ôm tại khu vực đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình). Khoảng 10 giờ ngày 14-4, bị cáo C. điều khiển xe máy đến dãy nhà trọ trên đường Âu Cơ để đón một bé trai đi học thêm. Khi đi ngang căn phòng đầu tiên, nhìn thấy cửa phòng mở, bên trong chỉ có 1 bé gái (SN 2014) đang ngồi vẽ, bị cáo nảy sinh ý định dâm ô bé gái này nên đã bước vào phòng đóng cửa lại rồi luồn tay qua lưng quần của bé gái. Thấy bé gái phản ứng, sợ bị phát hiện, bị cáo mở cửa đi ra. Sự việc được cháu bé kể lại cho chị ruột và mẹ nghe. Gia đình cháu bé đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Bị cáo N.V.C tại tòa

Từng diễn biến vụ việc được thuật lại qua cáo trạng và lời khai của người chồng trên bục khai báo. Như không thể chịu nổi, bà Th. phẫn nộ buột miệng chen ngang giữa phiên xét xử: "Thú tính". Nói xong, bà quay đi như cố giấu giọt nước mắt đắng chát, vừa rớt xuống.

Tâm sự với chúng tôi, bà Th. nói: "Là một người mẹ, cũng có đứa con gái chỉ mới 10 tuổi, tôi rất hiểu nỗi đau đớn, hoang mang của mẹ nạn nhân khi con gái bị xâm hại và ngoài xã hội vẫn còn những kẻ "thú tính" như ông ấy. Tôi rất muốn nói với cô ấy một lời xin lỗi thay chồng mà không thể thốt nên lời…".

Nỗi đau vô hình

Kể từ sau ngày chồng bị bắt, cuộc sống của mẹ con bà Th. gần như đảo lộn. Chúng tôi ghé thăm bà tại căn phòng trọ lụp xụp nằm trên đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú khi trời đổ mưa tầm tã. Lặng lẽ mở cửa phòng cho khách vào, bà loay hoay tìm xô chậu hứng nước mưa từ mái nhà dột.

Câu chuyện bắt đầu bằng tiếng thở dài thườn thượt: "Ông C. là lao động chính trong nhà. Ổng có nghề chạy xe ôm, ngày ít ngày nhiều nhưng cũng có tiền nuôi con. Giờ ổng đi tù, con thì tuổi ăn tuổi học, mình tôi lo không xuể". Người đàn bà tâm sự, khuôn mặt hằn lên nỗi nhọc nhằn, lo toan về tương lai của đứa con mới 10 tuổi.

Thế nhưng, gánh nặng kinh tế đè trên vai vẫn không bằng nỗi đau vô hình đang thường trực. "Mẹ con tôi phải sống phần đời còn lại trong nhục nhã, ê chề khi có chồng, có cha là kẻ mang tội dâm ô trẻ em. Đi đến đâu cũng nghe người ta rỉ tai nhau về chuyện ổng, rằng già mà không nên nết. Riết rồi cả ngày mẹ con chỉ ru rú trong nhà. Tôi thì còn ráng chịu đựng, chỉ sợ đến tai con bé. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nghe đồn đại xấu về cha mình thì tội lắm" - giọng bà như sắp khóc.

Vợ chồng bà không có con. Bé gái hiện tại được hai người nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn. Thương con bao nhiêu, bà càng căm phẫn hành vi đồi bại của chồng bấy nhiêu. "Thường ngày ổng cũng hiền lành, thương vợ, thương con, không biết ma xui quỷ khiến sao mà thành như vậy…" - bà lại thở dài.

Câu chuyện bỗng chốc bị cắt ngang khi bé gái thức giấc. Thấy người lạ, bé gái lủi thủi ngồi vào một góc phòng, im lặng, đưa mắt nhìn chúng tôi. Bà Th. ra hiệu cho chúng tôi ngừng câu chuyện, khẽ nói không biết những lời rỉ tai ác ý có đến tai con gái hay không mà từ ngày cha bị bắt, con gái tuyệt nhiên không nhắc đến cha lời nào. Bà nhìn con, xót xa.

Căn cứ nội dung bản án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, TAND quận Tân Bình tuyên phạt bị cáo N.V.C 5 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, buộc bị cáo phải bồi thường 20 triệu đồng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/noi-dau-cua-nguoi-vo-co-chong-dam-o-tre-em-20191206210108249.htmNguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/noi-dau-cua-nguoi-vo-co-chong-dam-o-tre-em-20191206210108249.htm