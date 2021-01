Nói bạn trai làm chuyện giường chiếu kém, cô gái xinh đẹp gặp thảm kịch kinh hoàng

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nạn nhân xinh đẹp được phát hiện bị nhét thi thể trong vali khiến cho bạn bè và nhiều người yêu mến thực sự bàng hoàng.

Cái chết của cô gái xinh đẹp

Ekaterina Karaglanova, sống ở Nga là cô gái xinh đẹp, sở hữu vóc dáng quyến rũ và vẻ đẹp ưa nhìn. Nhờ vào ưu thế ngoại hình, cô gái trẻ đã trở thành blogger với hàng ngàn người theo dõi trên mạng xã hội. Các bức ảnh và video mà cô đăng tải đều thu hút nhiều lượt like và bình luận.

Khi sự nghiệp đang lên và khẳng định được bản thân thì cô gái này đột ngột được phát hiện đã tử vong. Thi thể của cô bị nhét trong vali, trong tình trạng khỏa thân với vết thương ở cổ họng và trên cơ thể. Nơi người ta tìm thấy chiếc vali là trong căn hộ của cô.

Trước đây, Ekaterina học y và không lâu trước khi xảy ra án mạng, cô gái trẻ đã tốt nghiệp. Sự việc xảy ra trước khi cô đang định đi tới Hà Lan để tổ chức lễ sinh nhật tuổi 25. Gia đình cô ở Moscow nhưng Ekaterina sống riêng tại căn hộ đi thuê ở gần nhà bố mẹ.

Tuy nhiên, bố mẹ của nạn nhân bày tỏ mối lo lắng sau khi không thấy con gái liên lạc. Gia đình đã liên hệ với bên thuê nhà để nhờ kiểm tra. Có lẽ bố mẹ của cô gái chỉ nghĩ con gái quá bận rộn, song ai cũng sốc nặng khi chủ nhà tìm thấy cảnh tượng rùng rợn bên trong căn hộ cho thuê.

Các nhân viên cảnh sát đã đến hiện trường sau khi chiếc vali được tìm thấy. Nhân viên điều tra cho thấy không có dấu hiệu xáo trộn trong căn hộ và cũng không có vũ khí nào bị bỏ lại hiện trường.

Các đoạn video do camera an ninh ghi lại cho thấy một người đàn ông đã cầm theo một chiếc vali bước vào căn hộ. Có thể anh ta đã mang chiếc vali từ nơi khác đến căn hộ, chứ nơi đây không phải là hiện trường xảy ra án mạng. Tuy nhiên, cảnh quay không cho thấy được mặt của người này do anh ta đội mũ lưỡi trai.

Chỉ một tuần sau đó, cảnh sát đã tìm thấy nghi phạm. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai vào căn hộ của nạn nhân là Maxim Gareyev, 33 tuổi. Anh ta đã thừa nhận ra tay sát hại nạn nhân.

Nạn nhân qua đời do các vết thương nặng trên cơ thể. Trong đó, Maxim Gareyev đã đâm nạn nhân ít nhất 5 nhát dao vào cổ và ngực. Nghi phạm cho biết sự việc xảy ra ngày 26/7/2019.

Sỉ nhục về khả năng tình dục và chuyện tiền bạc?

Nói về động cơ sát hại nạn nhân, Maxim Gareyev cho biết, do Ekaterina Karaglanova liên tục sỉ nhục và làm bẽ mặt anh ta về khả năng tình dục và khả năng kiếm tiền. "Tôi không thể chịu đựng thêm nữa", nghi phạm nói trong lời khai về động cơ.

Vụ án mạng xảy ra sau khi 2 người làm "chuyện ấy" với nhau. Maxim Garayev đã dùng dao đâm vào cổ và ngực của nạn nhân ít nhất 5 lần. Sau những gì đã gây ra, nghi phạm bày tỏ sự hối hận. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn màng, không có cách gì cứu vãn để cô gái xinh đẹp có thể sống lại. Song nghi phạm cho biết anh ta sẽ hợp tác với cảnh sát trong tiến trình điều tra vụ việc.

Gareyev khai Ekaterina là gái mại dâm với giá 10.000 Rúp/tiếng và thừa nhận đã gặp hàng trăm gái mại dâm khác nhau. Khi được tòa hỏi về chuyện tình cảm giữa 2 người, bị cáo cho hay anh ta không yêu nạn nhân và chỉ mới gặp cô gái 2 lần.

Tuy nhiên, cha mẹ của nạn nhân phủ nhận chuyện con gái là gái mại dâm. Một hãng tin của Nga cho biết, bị cáo và nạn nhân gặp nhau nhiều tuần trước khi xảy ra án mạng và anh ta được nhìn thấy nhiều lần đến căn hộ. Một tờ báo khác cho hay, cô gái được nhiều người biết đến đã bắt đầu một mối quan hệ mới và lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ tới Hà Lan dịp sinh nhật.

Tại phiên xét xử, bị cáo nhắc lại chuyện cô gái chế giễu về khả năng tình dục của Garayev cùng các khoản nợ mà anh chàng này đang phải trả. "Tôi mất kiểm soát, cầm lấy một con dao trong bếp", bị cáo nói tại tòa.

Theo lời khai tại tòa, bị cáo còn nhớ nạn nhân cố gắng trốn trong nhà tắm và khóa cửa. Nhưng anh ta đã lôi nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân bị đâm, máu chảy ra... và la hét để cầu cứu. Bị cáo bịt miệng nạn nhân và đâm thêm một lần nữa.

Ekaterina chạy ra phòng khách rồi đánh người đã đâm mình. Trong lúc 2 bên xô xát, đánh nhau, cô gái ngã xuống sàn rồi bị co giật và tử vong. Bị cáo khẳng định không hề tính toán về vụ giết người từ trước. Tại tòa, bị cáo lên tiếng xin lỗi gia đình nạn nhân.

Tháng 3/2020, bị cáo Maxim Gareyev đã phải lĩnh án 9 năm tù. Ngoài ra, anh chàng này phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 2,5 triệu Rúp.

