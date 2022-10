"Nổ" quan hệ rộng để lừa đảo, cựu cán bộ công an trả giá đắt

Cựu cán bộ Công an Đặng Ngọc Hải "nổ" có nhiều quan hệ, có khả năng xin học tại các trường trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác để lừa nhiều bị hại với số tiền hơn 3 tỉ đồng

Ngày 27-10, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 13 năm tù đối với Đặng Ngọc Hải (SN 1982, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Hải (áo đỏ đứng trước bục khai báo) tại phiên toà

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015 - 2017, Đặng Ngọc Hải là cán bộ công tác tại Công an huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội). Mặc dù Hải không có chức năng, không có khả năng xin học, xin cho người khác vào làm việc trong ngành công an hoặc xin chuyển đổi công tác song bị can đã "nổ" là có nhiều quan hệ, có khả năng xin học tại các trường trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác.

Tin tưởng, nhiều bị hại đã chuyển cho Hải hơn 3 tỉ đồng để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận tiền, bị can Hải không thực hiện công việc như đã hứa mà dùng tiền chi tiêu cá nhân hết.

Đến khi các bị hại đòi tiền, cựu cán bộ công an mới trả lại được hơn 600 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trong số các bị hại có anh T.Q.P. (38 tuổi, đang công tác tại Chi cục quản lý thị trường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Cụ thể, khoảng tháng 7-2015, anh P. được Hải nói về việc tháng 10-2015 diễn ra Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, sẽ có thay đổi sắp xếp về nhân sự. Do đó, Hải có khả năng xin chuyển công tác cho anh P. từ Chi cục quản lý thị trường Phú Thọ về Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, với chi phí 650 triệu đồng.

Qua đó, anh T.Q.P. đã 2 lần chuyển cho bị can Đặng Ngọc Hải 650 triệu đồng như yêu cầu. Một thời gian sau, thấy Hải không xin chuyển việc được, nên anh này đòi tiền song chỉ nhận được 430 triệu đồng.

Trường hợp anh N.T.P. đứng ra nhờ Hải xin cho con trai đang theo học hệ dân sự chuyển sang học hệ đào tạo chính quy tại Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội). Sau đó, Hải yêu cầu anh N.T.P. chuyển khoảng 700 triệu đồng để lo việc xin học.

Sau khi cầm tiền, Hải viết giấy biên nhận. Tuy nhiên quá hạn, bị can không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiền cho anh P. mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền, rồi bỏ trốn. Đến ngày 15-10-2021, cựu cán bộ công an bị bắt theo lệnh truy nã.

