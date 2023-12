Nợ 5 triệu đồng, cô gái bị giam giữ ép trả nợ

Trước đó, Công an huyện Tân Lạc nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị Đ.T.N (SN 1994), trú tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang về việc, chị bị đối tượng Công bắt và giam giữ trong nhiều ngày để ép trả nợ số tiền 5 triệu đồng đã vay của đối tượng.

Trong quá trình bị bắt giữ trái pháp luật, chị N còn bị Công dùng gậy đánh đập và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Đối tượng Trần Hải Công.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Tân Lạc đã cử tổ công tác tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi biết chị Đ.T.N tố giác tới cơ quan Công an, đối tượng Công đã đến Công an huyện Tân Lạc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Tân Lạc đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

