Níu kéo tình cảm bằng cách... chém "bố vợ hụt”

Chiều 21/4, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, sau một thời gian điều tra, củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nhân (1985, trú tại Phượng An, Thanh Sơn, Nghi Sơn, Thanh Hóa) về tội danh "Giết người".

Kết quả điều tra, vào 23h tối 8/4, Công an Hòa Vang tiếp nhận tin báo của ông Trần E. (SN 1967, trú thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về việc ông bị một nam thanh niên dùng dao chém gây thương tích.

Đối tượng Trần Văn Nhân tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hòa Vang xác định, đối tượng dùng dao truy sát ông Trần E. trong đêm không ai khác chính là Trần Văn Nhân - người yêu của chị Trần Thị T.T (29 tuổi, con gái ông E).

Trước đó, giữa Nhân và chị T có mối quan hệ yêu đương nhiều năm và dự định đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm nên vào sáng 8/4, chị T đã chủ động gọi điện chia tay với Nhân. Từ năn nỉ người yêu bất thành, Nhân giở thói côn đồ nhắn tin đe dọa sẽ giết cả nhà chị T nếu chị không quay lại.

Thấy chị T vẫn kiên quyết chấm dứt tình cảm, ngay trong đêm, Nhân mang theo hung khí, chạy xe máy vượt 132km từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, hỏi đường tìm đến tận nhà của chị T.

Tại đây, khi ông E - cha của chị T ra mở cửa, ngay lập tức Nhân cầm dao thủ sẵn chém liên tiếp vào người khiến ông E bị thương. Ông E do quá bất ngờ và hoảng sợ nên đã bỏ chạy kêu cứu, nhưng Nhân vẫn không chịu buông tha, tiếp tục truy sát cho đến khi người thân và dân xung quanh nghe tiếng tri hô, vội chạy đến can thiệp thì Nhân mới dừng tay, vứt dao tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 9/4, Công an huyện Hòa Vang đã bắt giữ được Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ gần bến xe trung tâm TP Đà Nẵng.

