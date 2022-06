Những vụ thảm án gây rúng động khi hung thủ là những người thân quen

Nhiều năm đã qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó, mỗi khi nhắc đến những vụ thảm án do chính những người thân quen của nạn nhân gây ra khiến ai trong chúng ta cũng phải nghẹn lòng.

Thời gian qua, vụ sát hại 3 người trong một gia đình ở Phú Yên đã làm dư luận phải xôn xao không chỉ bởi mức độ tàn nhẫn mà còn bởi danh tính của bị can – con rể cũ.

Theo lời khai ban đầu của Đoàn Minh Hải tại cơ quan điều tra, sau khi ly hôn vợ, Hải nhiều lần tìm tới thăm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp nên Hải đã nảy sinh ý định giết cha mẹ và em trai vợ cũ gần hai năm nay.

Đau lòng hơn là chính con gái của Hải đã chứng kiến sự việc này. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng cháu bé đã kể rõ việc cha đã đánh, đâm mẹ, ông bà ngoại của cháu. Từ đó, giúp cơ quan điều tra xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Vụ án này khiến chúng ta không thể không nhớ tới những vụ thảm án mà hung thủ cũng chính là những người thân, quen với các bị hại.

Ra tay một lần 5 mạng người ở Bình Tân

Vụ trọng án được phát hiện sáng 15-2-2018 (30 Tết), người dân xóm nhỏ trong hẻm 131, đường số 7 (khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) tụ tập xôn xao gần ngôi nhà vừa xảy ra thảm án năm người trong cùng một gia đình bị sát hại dã man.

Thi thể người vợ ở phòng trước nhà, bên cạnh là chú chó Becgie hung dữ, phản ứng dữ dội. Cảnh sát buộc phải đánh thuốc mê chú chó mới vào được bên trong, lần lượt phát hiện các nạn nhân còn lại.

Ngay trong đêm giao thừa, hàng chục trinh sát chia thành nhiều hướng về ít nhất ba tỉnh miền Tây truy bắt kẻ sát hại là Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000 quê quán huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Trưa mùng 1 Tết, Tình bị khống chế khi đang nhậu với nhóm bạn ở Long An.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tình tại toà. Ảnh: Quốc Vũ

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2017, Tình làm thuê tại xưởng của vợ ông M.X.C (46 tuổi) ở quận Bình Tân với mức lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng, được bao ăn ở.

Do anh ta làm việc không hiệu quả, hay chơi game và say xỉn nên thường bị bà M.T.H (37 tuổi, vợ ông C) la mắng, định cho nghỉ việc.

Tối 12-2-2018 (27 Tết) sau tiệc tất niên Tình say xỉn nên xin ngủ lại nhà ông bà chủ, Tình nghe vợ chồng ông C nói về việc Tình lười, ngủ nhiều, khiến hắn tức giận.

Đến rạng sáng hôm sau, Tình làm rơi viên bi sắt xuống sàn nhà gây tiếng động lớn, bà H la mắng. Hắn lập tức lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực bà chủ, đẩy nạn nhân ngã xuống sàn.

Ông C chạy từ phòng ngủ ra cũng bị Tình đâm tới tấp. Do nạn nhân chống cự nên hung thủ bị thương ở tay. Ba đứa con của chủ nhà thức giấc, khóc, bị hắn lần lượt sát hại vì sợ bị tố giác.

Ngày 9-7-2018, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã đi đến tận cùng của tội ác, không để bị hại có cơ hội nào sống sót.

Anh trai giết cả nhà em ở Đan Phượng, Hà Nội

Hồ sơ vụ án cho thấy mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) và gia đình nạn nhân đã có từ nhiều năm nay, tích tụ bởi nhiều phát sinh trong cuộc sống chứ không chỉ riêng chuyện đất đai. Chính những hằn học đó đã gieo dần vào bị cáo sự bực bội, cay cú, cuối cùng là tội ác.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, ông Nguyễn Văn H (em trai Đông) mua thêm một phần đất chạy dọc giữa hai nhà. Kể từ đây, hai anh em thường xuyên có mâu thuẫn xung quanh tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m chiều ngang đất mà ông Hải mua thêm về phía cạnh nhà bị cáo.

Tối 29-8-2019, anh V.H. (con trai H) đến nhà Đông thông báo mấy ngày nữa gia đình mình sẽ xây nhà trên phần đất mua thêm. Khi được hỏi có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà, Đông nói việc này phải do đích thân vợ chồng ông H sang nói chuyện nên đuổi đứa cháu về.

Cho rằng con trai và vợ ông H đã xúi bẩy dẫn tới mâu thuẫn giữa hai gia đình, bị cáo nảy sinh ý định giết hai người để trả thù.

Sáng 1-9-2019, Đông cầm dao sang nhà chém bà V (em dâu) chết tại chỗ rồi sát hại thêm ba người khác gồm ông H (em trai Đông), chị B (con gái ông H) và bé M (14 tháng tuổi, cháu ngoại ông H).

Anh V.H (cháu trai) chạy thoát nên sống sót. Chị N (mẹ cháu M) được điều trị kịp thời thương tích, tổn hại 56% sức khỏe.

Gây án xong, Đông bỏ về nhà định tự tử bằng điện nhưng do cầu dao nổ nên hung thủ không chết. Sau đó, Đông trở lại tiếp tục truy sát các nạn nhân.

Ngày 12-12-2019, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, tuyên tử hình Đông về tội giết người. HĐXX nhận định bị cáo đã để những ích kỷ, tham vọng đè nặng, dồn nén lâu ngày dẫn tới cảnh “nồi da xáo thịt”. Các nạn nhân trong vụ án đều là con, là cháu, là em nhưng bị cáo quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội tới cùng. Nhẫn tâm hơn, bị cáo xuống tay với cả cháu bé mới chỉ 14 tháng tuổi.

Hành vi này cũng thể hiện sự xuống cấp đạo đức, băng hoại các giá trị tình cảm gia đình, mất nhân tính và không thể cải tạo, cần loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Giết cả gia đình bạn gái cũ vì cho rằng bị ngăn cản ở Bình Phước

Nguyễn Hải Dương, hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước có lẽ là cái tên được ai ai cùng biết.

Tháng 3-2015, khi phải chia tay bạn gái Lê Thị Ánh Linh, Dương cho rằng gia đình ông Vỹ (bố của Linh) đã ngăn cấm chuyện tình cảm của mình nên lên kế hoạch trả thù.

Trước khi án mạng diễn ra, Dương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các dụng cụ cần thiết như súng bắn bi, súng chích điện, SIM rác điện thoại và có bước “lót đường” cho việc xâm nhập vào nhà rất kín kẽ. Dương rủ Thoại tham gia rồi chuẩn bị hung khí. Sau 2 lần đến nhà ông Mỹ để thám thính tình hình, dự định gây án cùng Dương, Thoại bất ngờ từ chối tham gia vào phút cuối.

Dương tiếp tục lôi kéo Vũ Văn Tiến hỗ trợ nhưng nói dối với Tiến là đến đòi vợ chồng ông Mỹ và hứa cho Tiến một khoản tiền lớn.

Rạng sáng 7-7-2015, Dương và Tiến đột nhập vào biệt thự lần lượt sát hại sáu người trong gia đình ông Mỹ, cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền mặt... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ) lúc đó đang khóc được Dương dỗ ngủ trước khi bỏ trốn.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên Nguyễn Hải Dương án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Và đến ngày 17-11-2017, án tử hình với Dương đã được thi hành.

