Những vụ án đau lòng từ mâu thuẫn cá nhân

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước liên tiếp xảy ra các vụ án mạng đau lòng, mà nguyên nhân đều xuất phát từ các mâu thuẫn nhất thời trong cuộc sống.

Tối 13/2/2022, tại ấp 4, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xảy ra 1 vụ án mạng. Nạn nhân là anh Nông Văn Hoàn (39 tuổi), thường trú tỉnh Cao Bằng, tạm trú ấp 4, xã Tân Thành. Theo thông tin ban đầu, do nghi ngờ anh Hoàn có quan hệ tình cảm với vợ của mình, nên khoảng 20h cùng ngày, Bế Văn Duẩn (37 tuổi, thường trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Tiến Thành) mang theo dao nhọn đi từ nhà mình đến phòng trọ của anh Hoàn ở ấp 4, xã Tân Thành để tìm anh Hoàn giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, giữa Duẩn và anh Hoàn xảy ra cãi cọ dẫn tới đánh nhau. Trong lúc giằng co, Duẩn rút dao từ trong người đâm nhiều nhát vào người anh Hoàn khiến anh này gục ngã. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng đã tử vong. Bế Văn Duẩn, sau khi gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Vụ án mạng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương vào giờ tan ca ngày 9/3 tại cổng Công ty S&K, khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Người tử vong là anh Trương Minh Du (29 tuổi), trú xã Phước An, huyện Hớn Quản. Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn giữa các nữ công nhân Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi) và Phó quản lý xưởng D, Nguyễn Thị Trang (30 tuổi), cùng trú xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành làm việc tại phân xưởng D, Công ty S&K. Để giải quyết mâu thuẫn, 2 bên đã dùng vũ lực ngay tại cổng công ty trong giờ tan ca. Trong vụ án này, ngoài Trương Minh Du bị đâm tử vong còn có Nguyễn Thị Thuỳ, Nguyễn Thị Trang và nhiều người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Đến nay, người dân ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập vẫn còn nhớ hình ảnh thương tâm của các nạn nhân trong vụ cháy rạng sáng 16/6. Đó là căn nhà bà Trần Thị Ngọc Vân (thường gọi là Lệ), tại thôn Bù Rên bị cháy. Cửa ngôi nhà bị khóa bên trong, hàng xóm gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nhìn qua cửa sổ phòng ngủ thấy có 2 người bị cháy nằm bất động. Công an xã cùng người dân đã phá cửa nhà để vào trong thì thấy ông Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, chồng bà Vân) đang hôn mê, nằm bất tỉnh ở phòng khách, bên cạnh ông Nhi có 1 chai thuốc diệt cỏ. Tại phòng ngủ có 2 nạn nhân nữ đã tắt thở (cả 2 đều bị cháy). Ông Nhi đã được Công an xã đưa đi cấp cứu qua hỏi nguy kịch và ra đầu thú tại cơ quan Công an. Bước đầu, ông Nhi khai nhận mình là người đã gây ra vụ thảm án nêu trên xuất phát từ mẫu thuẫn trong cuộc sống.

Mới đây, ngày 13/7 xảy ra án mạng do mâu thuẫn giữa hai người sống với nhau như vợ chồng ở ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Nạn nhân là chị Thị Hiếu, 31 tuổi, trú ấp Xạc Lây, xã Tân Quan, là bạn gái ở chung với chủ nhà, nhưng chủ nhà đi vắng. Trong khi các lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra thì Vũ Văn Như (41 tuổi, chủ nhà) về nhà trong tình trạng tinh thần không ổn định. Như cho biết trước đó đã uống thuốc diệt cỏ cháy, cơ quan Công an nhanh chóng đưa Như đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đến chiều cùng ngày đã tử vong tại bệnh viện.

Nghi can Vũ Văn Như (x) trong vụ giết người phụ nữ ở chung.

Thượng tá Đặng Văn Tiến, Phó Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, qua công tác điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến các vụ giết người nêu trên là do ghen tuông tình ái, mâu thuẫn giữa học sinh với học sinh, mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân và mâu thuẫn giữa bạn nhậu trong lúc ăn nhậu…

Để làm tốt công tác phòng ngừa loại tội phạm này đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, theo Thượng tá Đặng Văn Tiến, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để người dân nâng cao nhận thức pháp luật, tự giác chấp hành. Bên cạnh đó, nhà trường và các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt tình hình để giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh giữa học sinh với học sinh và giữa công nhân với công nhân. Các cặp vợ chồng phải sống chung thủy, hòa thuận và chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống để thông cảm cho nhau, không nên để mẫu thuẫn kéo dài.

Những vụ án mạng trên đây đều bắt nguồn từ các mâu thuẫn xã hội, do cách hành xử giữa người với người trong cuộc sống gia đình hoặc các mối quan hệ vợ chồng, nam nữ, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng... Khi những người trong cuộc không ai chịu nhường nhịn ai, mâu thuẫn không được giải quyết kịp thời, ai cũng đều muốn khẳng định cái tôi hơn người nên đã dẫn đến các xung đột. Hậu quả là những vụ án đau lòng xảy ra, người thì mất mạng, kẻ vào vòng lao lý. Mong mọi người hãy hết sức tỉnh táo trong đối nhân xử thế, giải quyết hợp lý, hợp tình các mâu thuẫn trong đời sống thường ngày.

