Những phút “say nắng” cuốn đi hạnh phúc gia đình

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra tại TP Việt Trì (Phú Thọ).

Tại buổi thực nghiệm, bị can Phan Đoàn Thao (SN 1992, HKTT tại thôn 1 xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình, hiện đang ở tại số nhà 128, đường Hùng Quốc Vương, phường Minh Nông, TP. Việt Trì) đã mô tả và thực hành lại toàn bộ hành vi phạm tội của anh ta. Đây là một trong những vụ án đau lòng xảy ra trên địa bàn cả nước trong thời gian qua, nguyên nhân bắt nguồn từ mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng.

Bi kịch khi tự biến mình thành kẻ thứ ba

"Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu", câu nói đó quả đúng với Hà Thị Hải Yến (SN 1995), giáo viên Trường mầm non Tuổi Thần Tiên thuộc phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong vụ án này, Yến vừa đáng thương, lại vừa đáng trách khi vì bi lụy tình cảm đã tự biến mình thành kẻ thứ ba...

Khéo léo, lại có hình thức ưa nhìn nhưng chuyện tình cảm của Yến lại đầy những bất trắc và éo le... Đến với người chồng đầu tiên bằng tình yêu nhưng cuộc hôn nhân của Yến cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi cũng đi vào ngõ cụt. Sau khi ly hôn, Yến nuôi cô con gái nhỏ là Nguyễn Hà An Nh. (SN 2016), cuộc sống bình yên và thoải mái.

Cuộc sống của người đàn bà đó bắt đầu thay đổi khi Yến tự đặt mình vào mối quan hệ tay ba, với Phan Đoàn Thao (SN 1992, HKTT tại thôn 1 xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình), người đàn ông buôn bán sơn đã có vợ và 3 đứa con.

Khi vợ của Thao về quê ở Ninh Bình sinh con thứ ba thì Yến công khai mối quan hệ tình cảm với Thao. Thi thoảng, cô vẫn thường đưa con gái riêng 4 tuổi là Nh đến ở tại căn nhà ở số 128, đường Hùng Quốc Vương, phường Minh Nông, TP. Việt Trì, Phú Thọ, là nơi Thao và vợ mở đại lý bán sơn.

Cũng vì vướng vào lưới tình với Thao mà Yến yêu thương, chăm sóc hai con riêng của người tình như con đẻ của chị ta. Cô bỏ qua dư luận xã hội, mặc định chấp nhận làm người vợ thứ hai của Thao. Vào khoảng thời gian này, vợ của Thao vừa về quê sinh người con thứ ba nên hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ của chồng với người đàn bà khác...

Về phần Thao, anh ta cũng tỏ ra rất yêu thương Yến. Những lúc Yến đưa con gái về nhà bà nội, Thao thường xuyên ghen tuông bóng gió với chồng cũ của Yến. Khi Yến mang bé Nh. về thăm bà nội, Thao cũng không bao giờ cho ở đến ngày thứ hai... Chính vì điều đó, Yến không nghĩ rằng lại có vụ việc đau lòng xảy ra.

Phan Đoàn Thao thực nghiệm điều tra.

Ngày 20/4, Yến đưa con gái đến số nhà 128, đường Hùng Quốc Vương chơi và cháu Nh ở lại đó chơi với con của Thao. Ngày 23/4, Yến đi lễ chùa trở về, Yến bàng hoàng phát hiện cô con gái nhỏ nằm bất động, người tìm tái... Thế nhưng, ngay cả trong lúc đau thương tột cùng đó, người đàn bà ấy vẫn mù quáng tin vào tình yêu của Thao dành cho con mình. Yến, Thao đã thống nhất với nhau rằng cái chết của cháu Nh chỉ vì vô tình, do bị ngã... Cũng chính vì thế, Yến cùng với người tình vội đưa cháu Nguyễn Hà An Nh đi cấp cứu tại Trung tâm Sản nhi tỉnh Phú Thọ..., song do vết thương quá nặng cháu đã tử vong.

Nhận tin báo về cái chết bất thường của cháu Nguyễn Hà An Nh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Ba, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm bước đầu xác định đây là vụ án mạng...

Quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng gây án là Phan Đoàn Thao. Sau khi gây án, Thao đã bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác minh truy bắt, đồng thời vận động Thao đến cơ quan Công an đầu thú.

Đến 13h ngày 24/4, Thao đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú, bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Thao, vào khoảng 15h ngày 23/4, sau khi Yến đi lễ chùa thì Thao ở nhà. Trong lúc này, anh ta thấy cháu Nh nghịch nước. Thay vì việc nhắc nhở nhẹ nhàng, Thao lại quát mắng, khiến cháu Nh sợ hãi khóc nức nở.

Bực tức, đối tượng đã đá mạnh vào ngực cháu Nh... Khi thấy con gái của người tình nấc, mắt trợn lên rồi lịm dần, Thao vội vàng dùng tay xoa ngực nhưng không thấy cháu Nh tỉnh lại. Thao tiếp tục lấy hết bình tĩnh, tiếp tục ép ngực, hô hấp nhân tạo cho cháu Nh nhưng không được vội đưa cháu đến Trung tâm Sản nhi tỉnh Phú Thọ nhưng cháu Nh đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu Nh bị vỡ gan, tụ máu dưới bao gan, cuống gan, đầu tụy; vỡ thủng mặt trước bên phải tĩnh mạch chủ dưới đoạn trong khoang màng tim. Ngoài ra, trên vùng mặt và vùng cổ của cháu Nh có nhiều vết xây xát da, bầm tím, tụ máu.

Nhà tan, cửa nát vì ngoại tình

Nhưng đây không phải vụ án duy nhất bắt nguồn từ chuyện tình tay ba. Giữa tháng 4/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Lê Thị Mến (SN 1990, trú tại thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyên nhân của vụ án này bắt nguồn từ chính Đặng Văn Xuân, người chồng mà Mến hết mực thương yêu. Sống với Mến có hai mặt con có trai, có gái nhưng chưa bao giờ Đặng Văn Xuân nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn... Thế nhưng, thay vì việc phải bù đắp cho người đàn bà đã đi cùng anh ta trong những năm tháng tuổi trẻ, Xuân lại luôn khiến Mến sống trong nỗi cô đơn. Là lái xe, tính tình lại có chút trăng hoa nên anh ta dễ dàng vui đâu chầu đấy...

Cũng vì thế, cuộc sống vợ chồng Mến - Xuân chẳng mấy khi cơm lành, canh ngọt. Mâu thuẫn giữa họ lên đến đỉnh điểm vào tháng 12/2019, khi Mến phát hiện những biểu hiện bất thường của người chồng. Linh cảm của người đàn bà thường không sai... Lấy lý do làm ăn và ở tại nhà của Lý Văn Thắng (cũng trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để chở vật liệu xây dựng, Xuân chẳng mấy khi về nhà; con cái cũng chẳng màng, tiền nuôi con hằng tháng cũng không mang về nhà, điều đó khiến người đàn bà hay ghen lại càng sinh nghi.

Lê Thị Mến tại cơ quan Công an.

Khi Mến nghe thông tin Xuân thường xuyên lui tới nhà người đàn bà làm nghề cắt tóc, gội đầu tên là Đặng Thị Sinh (SN 1991, trú tại Nậm Lúc, Bắc Hà, Lào Cai), chồng vừa đi tù thì cơn ghen nổi lên. Khoảng 20h30 phút ngày 2/3, Mến gọi điện thoại thì Xuân nói rằng đang ngủ ở nhà anh Thắng. Một lần mất tín, vạn lần mất tin, Mến vốn đã có sẵn sự hoài nghi vội lặn lội đến nhà Thắng tìm chồng. Khi biết Xuân đang nói dối mình, Mến nghĩ ngay rằng anh ta đang ở nhà Sinh...

Những điều mắt thấy, tai nghe khiến người đàn bà yêu chồng không kiềm chế được cảm xúc của mình, dùng con dao nhọn mang theo người, gây ra vụ cố ý gây thương tích. Cái giá của sự nóng giận đã đẩy Mến vào con đường lao lý; gia đình rơi vào cảnh nhà tan, cửa nát.

Tại Cơ quan điều tra, cả Xuân và Sinh đều khai rằng họ chỉ là quan hệ tình bạn. Nhưng nếu đặt họ vào vị trí của người vợ thì đúng là khó tin nên hành động của Mến ở góc độ nào đó cũng thật đáng thương. Bởi chẳng ai lại tin rằng vào hơn 22h đêm, một người đàn ông có vợ lại… nằm dưới gầm gường của một người phụ nữ đơn thân. Sự thiếu trách nhiệm của Xuân đã đẩy người đàn bà của anh ta vào vòng lao lý; hai đứa con thơ dại trong phút chốc không có người chăm sóc.

Xã hội hiện đại, với sự thay đổi về tư duy và lối sống, không ít người vẫn cho rằng ngoại tình như một thứ "gia vị của cuộc sống". Một chút đổi gió cũng có thể chẳng ảnh hưởng đến ai... Vậy nhưng đó lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ ly hôn ngày một gia tăng và một số vụ án đau lòng như trên xảy ra. Nếu những người ngoại tình một lần đặt mình vào vị thế của những người vợ, người chồng, họ sẽ hiểu được nỗi đau của sự phản bội...

Các vụ án này đều để lại những tổn thương nặng nề cho người trong cuộc. Nếu có thể tha thứ thì "bát nước đã hắt đi cũng chẳng thể đầy lại". Ngoài tổn thương về tinh thần còn là những bi kịch về tình, tiền và tù tội. Vì thế, trước khi bước vào một mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng, mỗi người trong cuộc cần phải tỉnh táo để suy tính cái được, cái mất. Bởi hạnh phúc gia đình chỉ có thể tồn tại nếu cả hai bên đều có ý thức vun đắp và giữ gìn.

