Những giọt nước mắt muộn màng

Trước khi trở thành những kẻ buôn bán người, họ đều là những phụ nữ quê mùa chân chất, do cuộc sống khó khăn nên đã sang Trung Quốc lấy chồng. Khi nhận thấy tình trạng "khát vợ" của nhiều người đàn ông nơi đây, họ đã nảy sinh ý định môi giới phụ nữ kiếm lời. Số tiền có được từ việc làm bất chính chả đáng là bao, đổi lại hầu hết những đối tượng này sau đó đều phải trả giá bằng những bản án đích đáng.

Người đàn bà tinh quái

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Thị Tinh (40 tuổi) trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) về tội "Mua bán người". Theo hồ sơ vụ án, do không có công việc ổn định nên 2 cô gái Vi Thị May H. (SN 1996) và Quang Thị C. (SN 1995) cùng trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương rủ nhau đi làm ăn xa để kiếm tiền.

Khoảng tháng 10-2016, một trong hai cô gái đã liên hệ với Xên Thị Hong (lúc này đang ở Trung Quốc) để nhờ đưa đi làm việc. Sau đó, Hong liên lạc với Lương Thị Tinh đưa 2 cô gái sang Trung Quốc để bán và đòi tiền công là 30.000 nhân dân tệ (NDT).

Lương Thị Tinh bật khóc khi HĐXX hỏi về tương lai 2 đứa con gái.

Không lâu sau, hai cô gái bắt xe khách ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, rồi được người của Hong hướng dẫn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Khi đến xứ người, Hong cho hai cô gái biết sẽ phải lấy chồng mới có tiền gửi về nhà, nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi chi phí đi lại.

Do đang ở đất khách quê người, lại không biết đường đi, không có tiền... nên 2 cô gái phải đồng ý. Sau đó, Tinh đã bán H. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 60.000 NDT (tương đương 180 triệu đồng). 3 ngày sau, khi phát hiện chị H. dùng thuốc tránh thai, nhà chồng trả về. Tinh phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng 64.000 nhân dân tệ cho gia đình chồng chị H. Khoảng 1 tháng sau, Tinh bán chị C. cho 1 người đàn ông với giá 65.000 NDT. Tuy nhiên, sinh sống được một tháng thì chị C. bỏ trốn nên Tinh và đồng bọn phải bồi thường 64.000 nhân dân tệ.

Đến tháng 12-2016, Tinh tiếp tục bán chị H. cho một người đàn ông khác với giá 45.000 nhân dân tệ. Với số tiền trên, chị H. được nhận 60 triệu đồng gửi về cho gia đình, Tinh hưởng lợi 18 triệu đồng, số tiền còn lại Hong hưởng lợi. Đầu năm 2019, chị H bỏ trốn về Việt Nam. Đến ngày 9-12-2020, nạn nhân này làm đơn tố cáo Lương Thị Tinh lên công an.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dành cho bị cáo, thi thoảng Lương Thị Tinh lại quay xuống như để tìm người thân. Nhưng điều mà chị ta trông ngóng đã không xảy ra. So với những cô gái miền núi thì Lương Thị Tinh có phần may mắn hơn bởi chị ta được bố mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn. Thế nhưng không hiểu sao đường tình duyên của người phụ nữ này lại muôn phần trắc trở. Cho dù nhan sắc được đánh giá là khá ổn nhưng Tinh lại chẳng gặp được người đàn ông nào tử tế. Xấp xỉ 30 tuổi, bạn bè đã có con bồng con bế còn Tinh thì vẫn chịu cảnh "vườn không nhà trống".

Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng có một người đàn ông đến "gõ cửa trái tim" với Tinh. Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác yêu đương, Tinh đã lao vào cuộc tình này như một con thiêu thân và nhanh chóng trao thân gửi phận cho anh ta. Nhưng đến khi tình yêu "đâm chồi nảy lộc" thì người đàn ông này lại dứt áo ra đi. Anh ta không chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng Tinh. Và không lâu sau đó anh ta cưới một người phụ nữ khác ngay cùng trong bản.

Đau đớn vì bị phụ tình, Tinh trả thù đời bằng cách quan hệ với nhiều người đàn ông lui tới nhà mình. Mới sinh đứa con thứ nhất không được bao lâu, chị ta lại mang thai đứa con thứ 2. Ngay cả bố đứa trẻ là ai trong số những người đàn ông vẫn thường lui tới, Tinh cũng không biết.

Khi đứa con thứ 2 gần được 4 tuổi, Tinh để lại cả hai đứa con nhờ bố mẹ chăm sóc để sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng luôn tại đây. Cuộc sống bôn ba nơi xứ người với những bất đồng về ngôn ngữ, văn hoá khiến Tinh cảm thấy thật khó để hoà hợp và sống hạnh phúc với chồng. Nhiều khi chị ta cũng muốn bỏ về nhưng không thể thực hiện được ý định do nhà chồng Tinh kiểm soát rất sát sao. Sống tại quê chồng, Tinh phát hiện ra nhu cầu "mua vợ" của những người đàn ông nơi đây rất cao. Nắm bắt cơ hội đó, chị ta nảy sinh ý định sẽ môi giới phụ nữ kiếm hoa hồng.

Bị cáo Lang Thị Xuân hối hận vì đã nhẫn tâm bán cả người em họ của mình.

Cụ thể vào khoảng tháng 10-2016, Lương Thị Tinh liên hệ với Hong (cũng là người Nghệ An, lấy chồng Trung Quốc) bàn bạc việc đưa 2 cô gái sang Trung Quốc để bán lấy chồng. Hai cô gái tên H. và C. trú ở huyện Tương Dương được Hong hứa hẹn đưa sang Trung Quốc tìm công việc nhẹ nhàng, lương cao đã trở thành món hàng trong tay Tinh.

Như đã nói, mỗi nạn nhân được Tinh bán làm vợ với giá hơn 60.000 nhân dân tệ (hơn 180 triệu đồng). Tuy nhiên, H. sau đó bị nhà chồng trả lại, còn C. bỏ trốn nên Tinh phải hoàn trả toàn bộ số tiền trên, ngoài ra phải bù một khoản vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận. Không chịu lỗ một cách dễ dàng, Tinh tiếp tục tính kế bán H. cho một người đàn ông khác để lấy 45.000 nhân dân tệ. Lần này Tinh đút túi trót lọt gần 20 triệu đồng.

Cuộc sống làm dâu nơi xứ người thực sự là một cơn ác mộng đối với Tinh, thế nên chị ta vẫn luôn ấp ủ sẽ trốn về quê nhà và cuối cùng Tinh cũng làm được. Về phần chị H., khoảng đầu năm 2019, nhân lúc nhà chồng không cảnh giác, chị đã bỏ trốn về Việt Nam. Sau khi về nhà, chị H. đã làm đơn tố cáo Lương Thị Tinh đến Cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Tinh thừa nhận việc đưa các cô gái sang Trung Quốc bán lấy tiền và xin HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tinh nói rằng mình còn 2 con nhỏ ở quê nhà, trong khi bố mẹ đã già nên cần người chăm sóc. Tuy nhiên, khi vị hội thẩm đặt lại câu hỏi rằng: "Bị cáo bỏ con nhỏ cho bố mẹ nuôi còn bản thân mình đi lấy chồng Trung Quốc thì lúc đó bị cáo có nghĩ đến các con của mình không?". Trước câu hỏi đó Tinh chỉ cúi đầu im lặng.

Khi phóng viên lại gần Tinh và hỏi: "Hai đứa trẻ không cha, giờ thiếu vắng mẹ, em có sợ một ngày nào đó các cháu cũng bị lừa bán ra nước ngoài như các nạn nhân của mẹ nó không?" thì Tinh cúi mặt trả lời rất khẽ: "Em sợ lắm. Em sợ các con em sau này sẽ rơi vào cạm bẫy buôn bán người của những má mì khác. Em sợ mình phải trả giá đắt bằng chính sự bất hạnh của hai đứa con gái mình".

Với tội lỗi mà mình gây ra, Lương Thị Tinh đã bị HĐXX kết án 6 năm 6 tháng tù giam cho hành vi "Mua bán người".

Nhẫn tâm bán cả em họ

Ngày 9-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lang Thị Xuân (38 tuổi) và đồng bọn là Sầm Văn Biên (37 tuổi) cùng trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, về tội "Mua bán người".

Theo đó, vào khoảng đầu năm 2014, Biên sang Trung Quốc làm ăn và gặp Xuân. Qua trò chuyện, thấy nhu cầu "khát vợ" của đàn ông bản địa nên hai người này đã rủ nhau đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán. Số tiền kiếm được sẽ chia đôi.

Khoảng tháng 3-2014, Biên về Việt Nam thì gặp chị L.T. T. (SN 1996, trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, TP. Vinh). Thấy nhà T. nghèo nên Biên coi đây là cơ hội tốt để dụ dỗ. Biên nói với T. rằng nếu đồng ý sang Trung Quốc làm việc, T. sẽ có thu nhập 50 triệu/tháng, không chỉ lương cao mà việc làm cũng rất nhẹ nhàng. Biên bảo, với số tiền này T. dư sức trợ giúp gia đình.

Trước những lời dụ dỗ có cánh của Sầm Văn Biên, với tư duy non nớt của một đứa trẻ (khi đó T. mới 15 tuổi) nên T. đồng ý ngay. Khi đưa T. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, Biên dẫn cô gái trẻ đến bến xe rồi gọi cho Xuân ra đón về. Lúc ra nhận "hàng", Xuân bàng hoàng phát hiện ra đó chính là cô em họ nhưng không vì thế mà người đàn bà này thay đổi ý định xấu xa của mình.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An giải cứu, đưa các nạn nhân của tội phạm mua bán người trở về địa phương.

Khi đón được T, Xuân đã nhờ bố chồng bán em họ cho một người đàn ông bản địa lấy làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương 150 triệu đồng). Số tiền bán T, Xuân nhờ người đưa về cho bố của chị T. 40 triệu đồng, Biên hưởng lợi 40 triệu đồng. Sau khi trừ một số chi phí, Xuân đưa cho bố chồng khoảng 1 vạn nhân dân tệ.

Đến tháng 3-2017, T. trốn về Việt Nam và tố cáo hành vi của Biên và Xuân với cơ quan công an. Theo chia sẻ của T., từ khi bị lừa bán làm vợ người đàn ông Trung Quốc, chị bắt đầu sống trong chuỗi ngày khổ cực, ê chề. Thường xuyên bị gia đình nhà chồng hành hạ, đánh đập không thương tiếc. Hằng ngày, chị T. phải dậy sớm lên nương rẫy làm việc đến tối mịt mới về nhà. Về đến nhà chị lại phải cơm nước phục vụ cả gia đình 3 thế hệ, ông bà, bố mẹ chồng và chồng. Mới đầu bất đồng ngôn ngữ, vợ chồng không hiểu nhau chị còn liên tục bị chồng hành hạ, đánh đập không thương tiếc vì làm không đúng ý. Nhất là khi rượu vào lời ra, những lúc chồng say rượu cũng là lúc chị phải chịu đựng những cơn bạo hành dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau nhiều năm bị lừa bán ra nước ngoài, năm 2020, chị T. được Tổ chức Rồng Xanh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Nghệ An giải cứu đưa về quê nhà.

Trong phiên xét xử, khi được nói những lời sau cùng, Lang Thị Xuân đã tỏ ra rất ân hận: "Bị cáo chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà nhẫn tâm bán cả em họ của mình. Bị cáo biết bị cáo sai quá rồi, sau này nếu có được ra tù, bị cáo cũng không còn mặt mũi nào dám nhìn mặt T. và người thân của T.".

Trả giá cho hành động sai trái và bất nhẫn của mình, Lang Thị Xuân đã bị HĐXX tuyên phạt 5 năm tù về tội "Mua bán người". Đồng phạm với chị ta là Sầm Văn Biên cũng phải nhận mức án 6 năm tù giam.

