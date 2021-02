Những bi kịch do nợ nần

Lâu nay cư dân mạng thường truyền tai nhau câu: "Không cho bạn mượn tiền có thể mất bạn, nhưng cho bạn mượn tiền có thể mất bạn, mất luôn cả tiền". Song với không ít những chủ nợ, việc cho vay không những mất tiền, mất bạn mà còn mất luôn cả tính mạng.

Những vụ sát hại những người từng là ân nhân để xù nợ xảy ra thời gian qua thêm một lời cảnh tỉnh…

1. Ngày 7/3/2020 một số người dân đi bộ tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể bị cháy dở. Nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng của công an TP; Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức điều tra.

Tổ chức khám nghiệm, cơ quan Công an phát hiện tử thi là nữ giới, tuổi từ 25-30; cao 1,48m, tóc ngắn, mặc quần dài cạp chun màu đen, quần bị kéo xuống đến đùi, thể trạng trung bình, trong tình trạng cháy than hóa nửa thân người. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị N.T.H (SN 1989, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ liên quan. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an cũng phán đoán việc người phụ nữ bị sát hại có thể do mâu thuẫn về tiền bạc hoặc tình cảm.

Đối tượng Triệu Quang Trịnh và hiện trường vụ án.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân. Được biết chị H. từng có nhiều quan hệ phức tạp, là con nghiện ma túy đồng thời có tiền án về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Chị này cũng vừa ra trại năm 2018.

Rất nhanh, cơ quan công an đã "khoanh vùng" được đối tượng tình nghi. Hắn là Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội). Ngày 11/3, Trịnh đã sa lưới pháp luật.

Tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an cho thấy Trịnh và nạn nhân quen biết nhau từ khoảng năm 2014. Sau đó, Trịnh vay của chị H. tổng số tiền cả gốc và lãi là 170 triệu đồng. Đến năm 2018, Trịnh trả số tiền trên và tiếp tục vay của chị H. 40 triệu đồng.

Đến cuối năm 2019, chị H. tính tổng số tiền Trịnh vay cả gốc và lãi là hơn 200 triệu đồng và yêu cầu Trịnh phải trả số tiền trên, nếu không chị H. sẽ thông báo về cho gia đình Trịnh. Do lo sợ gia đình biết việc vay mượn tiền và bồ bịch nên đối tượng này đã nảy sinh ý định sát hại chị H. để bịt đầu mối.

Ngày 6/3, chị H. tiếp tục gọi điện thoại cho Trịnh yêu cầu trả tiền nên nghi phạm đã hẹn chị H. đến chiều sẽ trả nợ tại vườn hoa Nguyễn Trãi. Chiều cùng ngày, sau khi hẹn gặp chị H. tại chiếc ghế đá trong công viên, nhân lúc nạn nhân không chú ý và khu vực vườn hoa vắng người, Trịnh đã dùng búa đinh đập 2 nhát vào phần gáy của người phụ nữ, khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi lấy đi chiếc iPhone 6, dây chuyền vàng, đôi hoa tai của chị H. Để phi tang, hung thủ đã đi mua xăng rồi quay lại đốt xác chị H.

Cũng theo cơ quan Công an Trịnh từng là một doanh nhân đầy triển vọng, trước khi việc làm ăn bị lao dốc từ năm 2019. Thời gian gần đây, Trịnh xin vào làm nhân viên tại một showroom ô tô và đang trong thời gian thử việc. Còn theo người dân gần nhà Trịnh, anh ta có một gia đình êm ấm. Xã Thái Hòa là quê vợ của Trịnh, hai vợ chồng cũng chưa từng gây điều tiếng gì ở địa phương.

Một phụ nữ khác, cùng chịu số phận như chị H. là bà Vũ Thị D. (SN 1966 trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Nhiều năm trước, bà D. có thuê một nam thanh niên đến bán hàng tại cửa hàng vật liệu xây dựng. Không ngờ gã đã ra tay sát hại bà ta, cũng để xù nợ.

Một điều tra viên Công an huyện Ứng Hòa nhớ lại, khoảng tháng 5/2019, cơ quan Công an nhận được thông tin của người dân về việc họ phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy tại bãi rác Yên Trường (xã Trường Thịnh, Ứng Hòa). Thi thể được phát hiện trong tư thế bị trói chân, đầu bị cuốn màn tuyn thấm nước. Khẩn trương xác minh, cơ quan công an phát hiện nạn nhân là chị Vũ Thị D. bị mất tích cách đó khoảng 3 ngày.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau ít giờ đồng hồ, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội đã làm rõ, bắt giữ hung thủ sát hại bà D. là Phạm Văn Sinh (SN 1980, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội)- là người làm thuê tại cửa hàng của bà D.

Tại cơ quan Công an, Sinh khai nhận trong thời gian làm thuê cho bà D., đối tượng được chủ cửa hàng giao thu tiền của khách. Nhiều lần Sinh tự ý giữ lại mà không đưa cho bà chủ. Bị bà D. giục thanh toán số tiền lên đến gần 30 triệu đồng, Sinh nảy ý đồ tội lỗi.

Ngày 25/5/2019, Sinh hẹn bà D. đến nhà, vờ để thanh toán tiền. Trong lúc bà chủ sơ hở, Sinh đã dùng gạch tấn công khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ, rồi tử vong. Sau khi gây án, Sinh trói bà D. rồi mang ra điểm tập kết rác của thôn, và tìm cách xóa dấu vết ở nhà mình.

Hiện trường nơi Phạm Văn Sinh sát hại chủ nợ.

2. Cách đây ít lâu, chúng tôi có mặt tại trại giam Ninh Khánh - Ninh Bình và được gặp phạm nhân Hoàng Thị Lư (SN 1984, trú tại Hoa Lư, Ninh Bình). Lư đang phải thụ án chung thân về tội giết người. Đau đớn hơn, chồng của Lư - Nguyễn Quang Hiệp - và cũng là đồng phạm của Lư bị tuyên án tử hình. Hai người con của Lư, mỗi đứa tứ tán một nơi.

Nhớ lại tội ác tày đình mà mình đã gây ra, Lư ôm mặt nức nở. Đó là một chuỗi ngày ác mộng, bất ngờ xảy đến với chị ta và gia đình.

Khoảng năm 2006, Hoàng Thị Lư tốt nghiệp Trung học thương mại và du lịch Hà Nội và về làm kế toán cho Công ty đầu tư và phát triển Hải Phú ở TP Ninh Bình, do anh Trần Văn Khiêm (SN 1979, trú tại tỉnh Ninh Bình) làm giám đốc. Cuối năm 2009, do thiếu vốn để kinh doanh anh Khiêm có nhờ Lư vay tiền. Lư nhận lời với yêu cầu lãi xuất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Do quen biết với bà Nguyễn Thị Mai (SN 1949, trú tại TP Ninh Bình), Lư hỏi vay với lãi suất 1.500 đồng/triệu/ngày và mang cho anh Khiêm vay lại với mức 3.000 đồng. Từ cuối năm 2011, công ty anh Khiêm làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh toán, dẫn đến việc Lư không thanh toán được tiền gốc và lãi đã vay cho bà Mai. Theo đó, số tiền Lư nợ bà Mai cả gốc và lãi là 850 triệu đồng.

Thời điểm này, bà Mai yêu cầu Lư trả nợ. Đến đầu năm 2013, khi bị bà Mai thúc ép trả nợ, Lư đã bàn với chồng là Nguyễn Quang Hiệp bán đất trả nợ bà Mai nhưng Hiệp không đồng ý. Hiệp bàn với Lư phải làm thế nào để bà Mai "mãi mãi im lặng".

Nghĩ đến việc giết người, Lư run lên sợ hãi. Song không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô ta đồng ý với chồng. Và ngày 26/1/2013, Lư gọi điện hẹn bà Mai đến nhà Lư thuê. Khi bà Mai đến, Lư hẹn bà Mai vào phòng ngủ nói chuyện.

Trong lúc Lư và bà Mai đang nói chuyện, Hiệp nháy Lư ra ngoài, rồi lấy một chiếc chày bằng kim loại sát hại bà ta. Sau đó Hiệp cho xác bà Mai vào bao tải, đưa đến cống thoát nước thải gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để giấu xác.

Phạm nhân Hoàng Thị Lư.

Toàn bộ tài sản bà Mai mang theo bên người gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy vay nợ Lư đem vào phòng vệ sinh đốt, dội nước cho trôi xuống cống để phi tang. Gần 5 tháng sau, cả hai mới bị bắt.

Phạm nhân này nức nở: "Lúc tôi phạm tội, con trai lớn được 3 tuổi, con gái nhỏ được 7 tháng tuổi lại mắc bệnh tim. Khi cháu được 2 tuổi, tôi có đưa cháu ra Bệnh viện E Hà Nội để mổ lần đầu. Các bác sỹ nói cháu phải mổ lần nữa, nhưng vì thời gian tại ngoại của tôi chỉ kéo dài đến lúc cháu 3 tuổi là phải đi trả án".

Rồi giọng Lư nghẹn lại: "Những ngày đầu khi mới vào trại, không tối nào tôi ngủ được, thương chồng thương con và hối hận vì những việc làm của mình. Đến giờ, người nhà bị hại chắc vẫn chưa nguôi ngoai và tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Họ chắc vẫn còn oán trách tôi nhiều lắm. Đến bản thân tôi, bao năm qua chưa ngày nào tôi tha thứ cho mình. Chỉ vì việc này mà tôi đánh mất tất cả".

