Nhóm nguyên công an Đồ Sơn nhận bao nhiêu tiền để bỏ qua cho các nghi phạm vụ ma tuý?

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 14:05 PM (GMT+7)

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hữu Cường, nguyên phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng), ban đầu khai khi làm lệch hồ sơ vụ ma tuý cho nhiều nghi phạm thoát tội, bị can đã nhận hàng tỉ đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Phạm Quang Tuấn, nguyên phó trưởng Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng); Nguyễn Hữu Cường, nguyên phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn cùng 4 cán bộ khác về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Theo điều tra, rạng sáng 13-11-2020, Đội điều tra tổng hợp và Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Đồ Sơn kiểm tra đột xuất quán karaoke Hải Sơn 86, ở phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn). Tại đây, công an phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy 25 người dương tính với ma túy.

Cơ quan tố tụng bắt tạm giam 1 bị can tại Công an quận Đồ Sơn - Ảnh: Trọng Đức

Sáng 13-11-2020, bị can Tuấn đã chỉ đạo không xử lý hình sự nhóm người vi phạm mà theo hướng xử lý hành chính, chỉ đạo việc hoàn thiện, làm lại hồ sơ vụ việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 để hợp thức hóa hồ sơ vụ việc, phục vụ việc thanh tra của Công an TP Hải Phòng. Hai bị can Cường và Tuấn đã chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ hồ sơ cùng tang vật đã thu giữ được của vụ việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86; hoàn thiện, làm lại hồ hồ sơ, viết lại biên bản kiểm tra hành chính, lời khai của nhóm nghi phạm...

Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Hữu Cường khai ông ta được ông Trần Tiến Quang, Trưởng công an quận Đồ Sơn, và ông Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng công an quận Đồ Sơn, chỉ đạo thực hiện việc nhận tiền của người thân nghi phạm để không xử lý hình sự vụ việc. Tuy nhiên, ông Quang và bị can Tuấn không thừa nhận.

Theo lời khai ban đầu của Cường, bị can này đã trực tiếp nhận 680 triệu đồng từ người nhà của nhóm nghi phạm. Sau đó, một số người khác cũng nhận tiền đưa lại cho bị can Cường với tổng số tiền 390 triệu đồng, gồm: Ông Trần Tiến Quang (Trưởng công an quận) 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Tuấn (cán bộ Đội điều tra tổng hợp) 60 triệu đồng; Nguyễn Quang Anh (cán bộ Đội hình sự) 100 triệu đồng và Đỗ Hữu Dũng (Đội phó Đội quản lý hành chính) 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó, Nguyễn Hữu Cường khai chỉ trực tiếp nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Quang Anh và Đỗ Hữu Dũng (lý do khai trước đó là vì được ông Quang và Tuấn nói phải nhận hết thì sẽ lo cho sau này - theo kết luận điều tra)... Số tiền này được Cường chuyển lại cho lãnh đạo công an quận để chia cho các cá nhân, đơn vị

Trong vụ việc, ông Cường được chia 50 triệu đồng để chi tiêu vào việc cá nhân và công việc của Đội điều tra tổng hợp. Năm cán bộ Đội điều tra tổng hợp khai được Nguyễn Hữu Cường chia cho mỗi người 1 triệu đồng nhưng không ai nhận. Sau đó, ông Cường đã đưa vào quỹ của đội số tiền 20 triệu đồng.

Lời khai của ông Cường có nhắc đến việc có sự xuất hiện của ông Trần Tiến Quang, Trưởng công an quận Đồ Sơn, trong việc nhận và chia tiền. Tuy nhiên, khi làm việc với Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Trưởng công an quận Đồ Sơn cùng một số cán bộ khác đều khẳng định không nhận tiền từ giải quyết vụ việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ 74 triệu đồng, gồm các khoản tiền do một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn và vợ của bị can Cường giao nộp. Với các tài liệu đã thu thập được, cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu của việc nhận hối lộ. Tuy nhiên, ngoài lời khai của ông Cường, những bị can khác và các cán bộ Công an quận Đồ Sơn đều không khai báo có việc nhận tiền.

12 người vi phạm ở quán karaoke và người nhà của họ cũng không khai có việc đưa tiền. Số người liên quan còn lại hiện đi đâu, làm gì chưa xác định được. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu nhận hối lộ, có căn cứ sẽ khởi tố để xử lý.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhom-nguyen-cong-an-do-son-nhan-bao-nhieu-tien-de-bo-qua-cho-cac-ng...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhom-nguyen-cong-an-do-son-nhan-bao-nhieu-tien-de-bo-qua-cho-cac-nghi-pham-vu-ma-tuy-20210825101136512.htm