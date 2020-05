Nhóm nghiện cướp, hiếp dâm chủ quán cà phê kích dục: Kết cục của lối sống sa đọa

Lười lao động nhưng thích ăn chơi,3 đối tượng đã chọn việc cướp tài sản để có tiền chơi game bắn cá, sử dụng ma túy. Nhóm này liên tục chọn các quán cà phê nhỏ,chủ quán là nữ để “ăn hàng”. Nguy hiểm hơn, biết chủ quán không dám chống trả, sau khi cướp của, nhóm này còn sử dụng hung khí uy hiếp, hiếp dâm nạn nhân trước khi tẩu thoát.

Băng cướp manh động

Ngày 23/5, một cán bộ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, cơ quan CSĐT công an huyện này đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng: Trần Văn Lập (SN 1994, quê tỉnh Sóc Trăng); Trần Hoài Bảo (SN 1999) và Nguyễn Hoài Lâm (tên thường gọi là Ruốt, SN 1997, cùng ngụ ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra của công an, nhóm đối tượng đã thực hiện thành công 8 vụ cướp tài sản tại huyện Đức Hòa và 3 vụ khác ở quận 12, TP.HCM.

Các đối tượng trong băng cướp chuyên nhắm vào những quán cà phê có một phụ nữ làm chủ.

Theo đó, ngày 29/4, Công an huyện Đức Hòa nhận tin báo của chị P.T.H. (SN 1988, HKTT huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) bị cướp tài sản tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc. Đáng sợ hơn, người này còn bị 1 đối tượng trong băng cướp hiếp dâm. Ngày 5/5,chủ của 1 quán giải khát khác cũng đến cơ quan công an trình báo việc bị cướp tấn công, cướp tài sản. Cùng ngày, chị N.T.N. (SN 1982, quê tỉnh Sóc Trăng) cũng đến công an thông báo việc bị nhóm đối tượng cướp tài sản tại ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa kết hợp phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét các đối tượng gây án. Bước đầu, cơ qua này xác định, đây là băng cướp táo tợn, manh động, liều lĩnh, sử dụng hung khí huy hiểm khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Nhóm thường chọn các quán cà phê chủ quán là nữ để “ăn hàng” và hiếp dâm nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện, xác định Trần Văn Lập là đối tượng tình nghi.

Chia sẻ với PV, 1 cán bộ điều tra Công an huyện Đức Hòa cho biết, Lập là đối tượng nghiện ma túy, không có nơi ở cố định và thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm game bắn cá tại xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa và huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ngày 6/5,, lực lượng điều tra mời Lập về trụ sở làm việc. Bước đầu, đối tượng này quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Lập thừa nhận trực tiếp gây ra 3 vụ án nêu trên và hiếp dâm chị H.

Khu vực có các quán cà phê "đèn mờ" bị nhóm Lập, Bảo, Lâm cướp tài sản.

Nỗi ám ảnh của những quán cà phê “đèn mờ”

Sau khi Lập sa lưới, Công an huyện Đức Hòa đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn truy tìm đồng bọn của tên cướp này. Đến 15h ngày 9/5, Công an huyện Đức Hòa phát hiện và bắt giữ Trần Hoài Bão, Nguyễn Hoài Lâm. Được biết, Lập nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Băng nhóm này thường chơi game bắn cá ở khu vực giáp ranh giữa huyện Đức Hoà và huyện Hóc Môn, TP.HCM. Khi hết, nhóm này lại cầm hung khí đi cướp.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi sa lưới, Lập, Bão, Lâm từng là nỗi ám ảnh của các quán cà phê nhỏ trên những cung đường liên xã tại huyện Đức Hòa. Ghi nhận thực tế, PV phát hiện, các quán giải khát này thực chất là những điểm kích dục trá hình. Tại các điểm kinh doanh này, khi có nhu cầu, chủ quán sẽ kích dục cho khách tại chỗ. Ngày 23/5, PV đã đến các quán cà phê bị băng nhóm này tấn công, cướp tài sản để tìm hiểu thêm thông tin. Khu vực này gồm 3 quán cà phê nhỏ, nằm kề nhau.

Gọi là quán nhưng thực chất nơi đây chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ, hẹp. Bên ngoài, các quán này dựng bảng bán nước giải khát và đặt 2 chậu cây cảnh. Bên trong, quán được chia làm 2 phần với phần phía trước có trưng bày vài bộ bàn ghế nhựa sơ sài. Đây là khu vực dành cho khách ngồi uống nước. Phía sau được ngăn cách bằng bức vách gỗ, là nơi chủ quán kích dục cho khách.

Các quán cà phê kiểu này dễ dàng trở thành "mồi ngon" của các băng cướp.

Thời điểm PV có mặt, quán cà phê bị cướp đã cửa đóng then cài. Bảng hiệu của quán cũng bị tháo bỏ. Căn nhà đã treo bảng cho thuê. Tuy nhiên, cách đó không xa, chủ quán cà phê N.H. (ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc) cho biết, nhiều ngày trước, có sự việc 2 quán nước tại đây cùng bị 1 băng cướp tấn công vào ban đêm. Người này cũng khẳng định việc 1 nữ chủ quán bị tên cướp hiếp dâm.

“Hai quán này gần nhau và đều bị cướp. Làm công việc này việc gặp chuyện bị khách quỵt tiền, thậm chí bị cướp là điều khó tránh khỏi. Khi khách vào quán, mình không có nhiều thời gian để tìm hiểu và cũng không thể tìm hiểu được. Tôi nghĩ tên cướp này đã đến quán đó nhiều lần nên nắm rõ quy luật hoạt động của quán. Nó biết chủ quán chỉ có một mình, không dám phản kháng, không dám trình báo công an nên ra tay.”, người này chia sẻ.

Nhiều quán giải khát kinh doanh dịch vụ nhạy cảm Ông Hà Văn Nam, Trưởng ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Nam xác nhận có các vụ cướp xảy ra tại 2 quán cà phê. Lợi dụng đêm tối, đối tượng cướp đã đi vào quán nước sau đó sử dụng hung khí để khống chế, cướp tài sản của các nạn nhân. Cũng theo ông Nam, trước đây, địa phương không có nhiều loại hình quán cà phê chỉ có 1 chủ quán là nữ như hiện nay. Tuy nhiên, thời gian qua, do có nhiều khu công nghiệp, dân nhập cư đông, nơi đây bắt đầu mọc lên nhiều quán giải khát có kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

