Nhóm giang hồ đánh thuê giám đốc ở quận 12 bị bắt

Thứ Hai, ngày 10/01/2022 13:02 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhóm người có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện ma túy được thuê để đánh dằn mặt người đàn ông là giám đốc công ty ở quận 12, TP.HCM để làm áp lực trả nợ.

Ngày 10-1, Công an quận 12, TP.HCM đang tạm giữ hình sự với Trần Văn Thạch (44 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), được xác định là người cầm đầu trong vụ nhóm giang hồ tới đánh một giám đốc trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây.

Công an cũng tạm giữ hình sự Hoàng Oanh Thiện (30 tuổi), Huỳnh Quốc Dũng (26 tuổi), Phan Thành Nhân (30 tuổi), Huỳnh Phước Lộc (26 tuổi), Nguyễn Danh Công (25 tuổi) và Huỳnh Minh Sơn (22 tuổi, đều ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm giang hồ tìm đến nơi ở của ông H. để đánh dằn mặt theo "hợp đồng". Ảnh chụp từ clip

Đây là băng nhóm giang hồ đã tới nơi ở đồng thời là trụ sở công ty của ông NVH (50 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) để đánh đập theo “hợp đồng” thuê mướn.

Theo điều tra, ông H. là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh cho thuê nơi ở.

Trong quá trình thuê mướn một địa điểm kinh doanh của Trần Văn Thạch tại địa bàn xã Trung Chánh thì xảy ra tranh chấp, nợ nần.

Ông H. bị đánh thương tích khi giám định là 21%. Ảnh: NT

Thạch sau đó đã đòi nợ nhưng không được nên đã đe dọa sẽ cho người tới “nói chuyện”.

Thạch đã tìm và liên hệ thuê mướn Thiện đánh dằn mặt ông H. để làm áp lực trả nợ. Thiện sau đó gọi cho nhóm nói trên tìm đến nhà ông H.

Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 3-1, Thạch tới trước nói chuyện về nợ nần với ông H. Khi hai bên xảy ra to tiếng thì ông H. đứng dậy, tính đi vào nhà thì bị nhóm Thiện đợi sẵn tấn công.

Thạch, Dũng, Thiện, Công, Nhân, Lộc và Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Nhóm này đã dùng ghế sắt, tay chân đánh khiến ông H. bị thương ở mắt phải. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Sau khi sự việc xảy ra, Trưởng Công an quận 12 chỉ đạo Trung tá Võ Chí Hiếu, Đội Trưởng Đội CSHS vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ nhóm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng xác định được những người liên quan và mời làm việc.

Trước đó, Thạch đã nhắn tin đe dọa ông H. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nhóm này được Thạch thuê mướn và đã có chuẩn bị, bàn tính từ trước. Các thành viên đều có nhiều tiền án tiền sự, nghiện ma túy và hoạt động có tổ chức, băng nhóm.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Công an cũng như Ban Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm là tuyệt đối không để các loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi đã nhanh chóng bắt các đối tượng liên quan và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật” – lãnh đạo Đội CSHS Công an quận 12 nói.

Quan giám định, thương tật của ông H. là 21%. Hiện vụ việc đang được công an quận 12 tiếp tục điều tra, làm rõ.

