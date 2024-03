Nhiều vụ án đau lòng do mâu thuẫn tình ái

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1974, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, chiều 18/1, người thân nghe tiếng bà N.T.U.T. (SN 1975) phát ra từ khu vực nhà bếp nên kiểm tra. Bà T. được phát hiện nằm bất động dưới nền gạch, trên cổ có vết đứt sâu, máu chảy nhiều.

Thời điểm đó, Cường có mặt tại hiện trường rồi nhanh chóng rời đi. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ tổ chức khám nghiệm, thu giữ con dao còn dính máu. Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định Cường là thủ phạm nên truy xét, bắt giữ. Cường khai nhận do ghen tuông vì nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên gây án.

Cán bộ điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phong.

Cũng vì mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, Nguyễn Minh Phong (SN 1981, ngụ xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã sát hại chị N.V.P. (SN 1981). Sự việc được con trai của Phong cùng hàng xóm phát hiện vào trưa 23/1 tại căn nhà của gia đình ở xã Tân An. Hôm xảy ra sự việc, cháu N.H.P. (SN 2007, con trai Phong) tan học thì về phòng trọ của mẹ đang thuê ở xã Tân An. Phòng trọ khóa cửa nên cháu P. về nhà cha ruột ở gần đó. P. thấy nhà khóa trái cửa nên cất tiếng gọi nhưng không có người trả lời.

Một người hàng xóm sang gọi giúp thì phát hiện có mùi thuốc trừ sâu. Người dân tri hô và cạy cửa vào bên trong mới phát hiện chị P. đã tử vong, với nhiều vết thương. Còn Phong bất tỉnh, có vết thương vùng bụng nên đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, chị P. tử vong do thủng phổi, thủng tim, mất máu cấp, suy hô hấp cấp. Sau thời gian điều trị bệnh, ngày 6/2, Phong hồi phục sức khỏe và bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2023, Phong và chị P. ly hôn theo quyết định của tòa án. Phong ở tại căn nhà cũ, còn chị P. thuê trọ sinh sống. Hằng ngày, cháu P. ăn uống tại nhà cha ruột, đến tối qua phòng trọ cùng mẹ. Hơn một tháng sau ly hôn thì xảy ra sự việc nói trên. Theo lời khai của Phong, do vẫn còn tình cảm với vợ nên muốn hàn gắn tình cảm nhưng không thành. Vì vậy, Phong chuẩn bị dao và thuốc trừ sâu với mục đích giết chị P. rồi tự vẫn. Gây án xong, Phong tự vẫn nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Thanh Phong (SN 1982, tạm trú thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về tội giết người. Theo kết quả điều tra, Phong và H.T.N.B. (SN 1999, ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) từng có thời gian sống chung như vợ chồng.

Sáng 20/3, cả 2 cùng nhau sử dụng ma túy tại phòng trọ ở thị trấn Sa Rài. Sau khi sử dụng ma túy xong, Phong thấy B. cầm điện thoại nhắn tin với người khác. Phong nhắc nhở và yêu cầu B. không nhắn tin nữa. B. không đồng ý mà còn chửi lại. Theo lời khai của Phong, do tức giận nên cầm dao và kéo đâm nạn nhân dẫn đến tử vong. Gây án xong, Phong đến Công an huyện Tân Hồng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Qua các vụ việc xảy ra cho thấy, mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông thường tích tụ nhiều trạng thái tâm lý, dẫn đến đối tượng hành động rất quyết liệt, mất kiểm soát hành vi, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều vụ việc, có một phần lỗi từ bị hại như lối sống buông thả, quan hệ ngoài xã hội phức tạp, có thái độ thách thức, kích động.

Theo cơ quan điều tra, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các mâu thuẫn, tranh chấp, ghen tuông hoặc hành động bột phát khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích… Các mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài nếu không được giải quyết kịp thời, triệt để rất dễ dẫn đến hành vi phạm tội.

Thủ phạm không chỉ phải trả giá đắt với hành vi đã gây ra mà còn kéo thêm nhiều hệ lụy cho người thân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, một số trường hợp thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu tu dưỡng, rèn luyện nhân cách, đạo đức, không có sự định hướng, giáo dục đúng đắn từ gia đình cũng là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]