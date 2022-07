Nhiều người lén lút vào căn nhà của người đàn bà 37 tuổi ở Long An

Thứ Bảy, ngày 30/07/2022 20:52 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong căn nhà của người đàn bà 37 tuổi ở Long An, công an phát hiện 22 người đang say sưa sát phạt

Tối 30-7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp với Công an xã Nhựt Chánh bất ngờ kiểm tra một căn nhà khóa cửa tại ấp 3, xã Nhựt Chánh, do bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (37 tuổi) làm chủ.

Tại đây, công an bắt quả tang 22 đối tượng nữ, trong đó có 1 người bị liệt chân, đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức chơi bài.

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ hơn 68 triệu đồng, 10 bộ bài và 13 xe máy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu 22 đối tượng đang đánh bạc về trụ sở lấy lời khai.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhieu-nguoi-len-lut-vao-can-nha-cua-nguoi-dan-ba-37-tuoi-o-long-an-...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhieu-nguoi-len-lut-vao-can-nha-cua-nguoi-dan-ba-37-tuoi-o-long-an-2022073019423072.htm