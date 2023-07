Nhiều “chân dài” dương tính với ma túy tại quán karaoke

Nhà hàng Night Club trước đây kinh doanh dịch vụ karaoke. Nhưng sau khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định, Night Club chuyển sang đăng ký hoạt động kinh doanh ăn uống. Nhưng thực chất, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ karaoke, hàng đêm mở cửa đón nhiều con nghiện đến sử dụng ma túy.

Nhiều trường hợp bị xác định dương tính với ma túy tại Night Club vào thời điểm lực lượng Công an kiểm tra.

Sau một thời gian xác minh, khuya 9/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Thanh Khê và Công an phường Thanh Khê Tây tiến hành kiểm tra nhà hàng Night Club.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 9/14 phòng của nhà hàng đang mở karaoke với hàng chục khách và nữ nhân viên đang “bay, lắc”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy cùng hàng chục bình khí để bơm "bóng cười".

Nhiều bình khí để bơm "bóng cười" cũng bị phát hiện tại Night Club.

Kết quả test nhanh 76 người có mặt tại nhà hàng cho thấy, có 50 người dương tính với chất ma túy, bao gồm nhiều “chân dài”, trong đó có 5 nữ nhân viên Night Club.

Qua đấu tranh, sàng lọc, bước đầu Cơ quan Công an đã tạm giữ khẩn cấp đối với Phạm Hồng Tài (SN 1992, trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhân viên của nhà hàng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Một nhân viên khác của nhà hàng là Nguyễn Minh Triều (SN 1998, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và 10 người khách bị tạm giữ khẩn cấp về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

2 nhân viên của nhà hàng bị tạm giữ về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

