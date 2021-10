Nhậu xong, 7 người ra chốt phong tỏa "kiếm chuyện" với lực lượng trực

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 17:40 PM (GMT+7)

Khi mời về trụ sở công an phường, cả bảy người tiếp tục dùng cây và đá tấn công lực lượng Công an.

Sáng 9-10, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bảy người về tội chống người thi hành công vụ.

Những người này bị bắt sau khi đã hoàn thành cách ly và điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Các nghi can từ trái qua: Hoài, Phú, Tỷ, An, Hưng, Thạch và Thanh. Ảnh: Văn Vũ

Bảy người bị bắt tạm giam cùng ngụ tại phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, gồm: Nguyễn Tuấn Hoài (31 tuổi), Danh Phú, Lý Hưng (cùng 27 tuổi), Danh Tỷ, Nguyễn Văn An (cùng 25 tuổi), Lý Hùng Thanh (20 tuổi) và Danh Thị Ngọc Thạch (21 tuổi).

Trước đó, tối 18-9, sau khi tụ tập uống rượu, Hoài và Phạm Phú Liêu (28 tuổi) đi bộ ra chốt trực khu phong tỏa ở đầu hẻm số 77, đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Vĩnh Lạc có lời lẽ xúc phạm và hăm dọa lực lượng trực chốt.

Lý do là nhiều lần các đối tượng mua rượu, bia vào khu vực phong tỏa nhưng đều bị bảo vệ trực chốt không cho.

Thấy hai người đã say nên lực lượng trực chốt khuyên can và yêu cầu Hoài, Liêu về nhà ngủ. Tuy nhiên, Hoài đã tự ý đi ra ngoài khỏi khu vực phong tỏa và tiếp tục dùng lời lẽ xúc phạm, hăm dọa lực lượng trực chốt.

Công an phân tích hình ảnh từ camera an ninh để cũng cố chứng cứ vi phạm của bảy đối tượng. Ảnh: Văn Vũ

Lúc này, một cán bộ Công an đã giữ Hoài lại, những người còn lại thấy vậy liền xông ra ngăn cản, chửi bới gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo từ lực lượng trực chốt, Công an phường Vĩnh Lạc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường mời những người vi phạm về trụ sở làm việc. Tại công an phường, nhóm này dùng cây và đá tấn công lực lượng Công an nên đã bị khống chế bắt giữ.

Qua xét nghiệm có một trong số bảy đối tượng dương tính với virus SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đưa đi điều trị và cách ly tập trung các đối tượng còn lại.

