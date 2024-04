Nhập vai gia đình đi du lịch để… buôn ma túy

Theo đó, vào đầu tháng 02/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) qua công tác quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm; xác định Nguyễn Thị Lan và chồng là Nguyễn Công Hiến có nhiều dấu hiệu lên quan tới đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh quy mô lớn. Ban Giám đốc Công an tỉnh sau đó đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an H.Đức Trọng khẩn trương điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Vào cuộc điều tra, các trinh sát tập trung theo dõi những đối tượng liên quan và phát hiện thêm một số đối tượng khác, trong đó có Đặng Công Trung (SN 1990, trú H.Hóc Môn, TPHCM) là một mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Các đối tượng cầm đầu trong vụ án

Tối 21/02, nguồn tin của trinh sát xác định các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng lớn chất ma túy từ TPHCM lên Lâm Đồng tiêu thụ. Rạng sáng 22/02, khi cặp vợ chồng Lan - Hiến và Đặng Công Trung đang giao dịch khoảng 1kg ma túy đá thì bị Công an ập tới bắt giữ. Cùng thời điểm, liên quan tới đường dây ma túy này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Lâm Đồng phối hợp Công an các đơn vị khác đã bắt Phan Hữu Nghĩa (SN 1984, trú Q.Gò Vấp, TPHCM), Bùi Quốc Vũ (SN 1986, trú Q1, TPHCM), là lái xe và La Thị Kiều Hoa (SN 1998, trú H.Châu Phú, tỉnh An Giang). Một tổ công tác khác cũng đã bắt Lương Thị Kim Thảo (SN 1976, trú TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) cùng tang vật là 2 gói ma túy. Khám xét nhà của Nguyễn Thị Lan, Công an tiếp tục phát hiện thêm 3 gói ma túy, 28 viên đạn, 6 vỏ đạn cùng hơn 422 triệu đồng tiền mặt.

Công an thu giữ khoảng 1kg chất ma túy đá

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi, vai trò của mình trong vụ án, mục đích hình thành đường dây ma túy liên tỉnh. Đối tượng Trung khai nhận, do làm tài xế đi Lâm Đồng nhiều lần nên thông thạo địa hình và có mối quen biết rộng. Lợi dụng điều này, Trung rủ Phan Hữu Nghĩa lấy "hàng" ở TPHCM vận chuyển lên H.Đức Trọng, Lâm Đồng. Tại đây, cả hai rủ thêm La Thị Kiều Hoa và con trai của Hoa, thuê Bùi Quốc Vũ lái xe để đóng giả như một gia đình đang đi Đà Lạt du lịch với mục đích qua mắt cơ quan chức năng để buôn bán hàng cấm. Các đối tượng còn lại đều có trách nhiệm tìm nguồn hàng, mở rộng mối hàng tiêu thụ và theo dõi biến động để kịp thời thông tin cho đồng bọn, đối phó với cơ quan chức năng.

Hầu hết các đối tượng trong vụ án đều thuộc thành phần có tiền án. Nguyễn Công Hiến, Lương Thị Kim Thảo, Phan Hữu Nghĩa có tiền án liên quan đến chất ma túy; Đặng Công Trung, Bùi Quốc Vũ từng có tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

