Nhân viên nhà hàng 5 sao bị đồng nghiệp đâm tử vong

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 22:00 PM (GMT+7)

Vốn dĩ nhóm bạn tổ chức nhậu để hòa giải cho bị cáo và bị hại nhưng mục đích này lại không thành mà còn dẫn đến án mạng khiến người chết, kẻ lĩnh án chung thân.

Ngày 6/5, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Anh Khoa (25 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Khoa và anh Hồ Tấn Tài đều là nhân viên tại một nhà hàng 5 sao ở Cần Thơ. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 2/2019, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và được anh Trần Văn Định (nguyên quản lý nhà hàng) cùng các nhân viên khác can ngăn nhưng không được.

Tối 26/9/2019, anh Định rủ Khoa đi nhậu cùng nhóm bạn thì Khoa đồng ý. Do biết có anh Tài cùng đi nên Khoa mang theo dao bấm bỏ trong cốp xe máy. Trong lúc nhậu, Khoa đã ra xe lấy dao nhét trong túi quần rồi quay lại bàn tiệc.

Bị cáo Khoa tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Giữa bữa ăn, Khoa và anh Tài tiếp tục xảy ra cãi cự và Khoa đã dùng tay đánh anh Tài. Tức giận, người đàn ông này chạy ra xe lấy dây xích sắt, một đầu có gắn ổ khóa đánh trả nhưng không trúng Khoa. Bị truy đuổi, Khoa rút dao đâm một nhát vào cổ đồng nghiệp khiến anh Tài ngã ngửa, đập đầu xuống sàn bê tông.

Sau khi gây án, Khoa bị mọi người tước cây dao trên tay, còn anh Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y kết luận, anh Tài tử vong do choáng sau đa chấn thương, xuất huyết não sau chấn thương sọ não do vật tày và choáng mất máu cấp sau vết thương đứt thủng động mạch cảnh trái do vật sắc nhọn.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn trong công việc mà bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm tước đi mạng sống của bị hại, phạm tội có tính chất côn đồ, gây hậu quả nặng nề. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ.

Do đó, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Khoa mức án tù chung thân về tội “Giết người”, đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 161 triệu đồng.

