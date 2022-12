Người suýt mất mạng, kẻ chôn vùi thanh xuân trong tù tội vì tiếng còi xe

Bị cáo Ngô Chí Thanh tại toà

Nội dung vụ án thể hiện, khoảng 09 giờ 30 phút ngày 14-10-2021, Thanh điều khiển xe máy lưu thông trên đường TTH20, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12. Khi đến trước văn phòng khu phố 1A, phường Tân Thới Hiệp thì có nhiều người đang đứng xếp hàng chờ lãnh tiền trợ cấp dịch Covid-19.

Tại đây, Đỗ Phan Tuấn Kiệt đang dừng xe máy đưa giấy tờ cho người thân, nên các xe lưu thông chậm. Cho rằng Kiệt đang gây ra ùn tắc giao thông nên Thanh bấm còi xe hồi thúc. Từ nguyên nhân này, giữa hai người lời qua tiếng lại.

Sau đó, Kiệt tiếp tục hành trình di chuyển, Thanh chạy theo và vẫn nhắc lại việc Kiệt gây ùn tắc với lời lẽ khó nghe. Không chịu nổi nên Kiệt dừng xe. Chỉ chờ có thế, Thanh cũng dừng xe, rút dao thủ sẵn tấn công. Người dân xung quanh thấy vậy đến can ngăn Thanh mới dừng lại, Kiệt được người nhà đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết với tỉ lệ thương tật 43%. Thanh bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Thanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ thái độ rất hối hận về hành vi mình gây nên. Kiệt không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ án cho Thanh, đây là căn cứ lượng hình để xem xét nên bị cáo bị tuyên mức án trên.

