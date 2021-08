Người phụ nữ trộm 2 ĐTDĐ của bác sĩ trong lúc đi khám thai

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 2-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết, vừa khởi tố Trần Thị Phương Hằng (SN 1994, ngụ TT.An Phú) về hành vi trộm cắp tài sản.

\Trước đó, ngày 29-7, Hằng đến Trung tâm Y tế huyện An Phú để khám thai. Lợi dụng sơ hở của bác sĩ, đối tượng đã nhanh tay lấy trộm 2 điện thoại di động sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện An Phú đã nhanh chóng rà soát, khoanh vùng các đối tượng. Đến sáng ngày 30-7-2021, Công an xác định Hằng là đối tượng nghi vấn nên mời Hằng về làm việc.

Tang vật.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Do Hằng đang mang thai 23 tuần nên Công an huyện đã cho đối tượng được tại ngoại để phục vụ điều tra.

