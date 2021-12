Người phụ nữ bám đuổi, kéo ngã tên cướp điện thoại

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 09:02 AM (GMT+7)

Trong quá trình đuổi theo 2 nam thanh niên giật điện thoại, nạn nhân đã kéo tên cướp ngồi sau xe ngã xuống đường.

Tối 30-11, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM xác nhận Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt) vừa bàn giao hồ sơ một vụ cướp giật diễn ra trên địa bàn phường Linh Đông cho lực lượng chức năng địa phương tiếp tục xử lý.

Cụ thể, chiều cùng ngày, người dân sống dọc đại lộ Phạm Văn Đồng (qua TP Thủ Đức) chứng kiến một người phụ nữ trẻ đuổi theo 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao trên đường. Người phụ nữ vừa chạy vừa tri hô "Cướp!".

Đến khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng – Đào Trinh Nhất, một tổ công tác thuộc Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn phát hiện vụ việc nên đuổi theo. Lúc này, đối tượng ngồi sau xe bị nạn nhân kéo ngã xuống đường. Sau đó, kẻ này tiếp tục bỏ chạy hòng tẩu thoát.

Tên cướp điện thoại bị bắt.

Một trong 2 CSGT thuộc tổ công tác đã dùng môtô đặc chủng truy đuổi, cùng người dân vây bắt thành công đối tượng này tại khu vực phường Linh Tây (TP Thủ Đức). Cán bộ CSGT còn lại được người dân chở xe máy truy đuổi tên cướp bỏ chạy bằng xe máy. Nhưng tên này đã trốn thoát.

Sau đó, tổ công tác đã báo cáo về đơn vị bằng bộ đàm và nhờ Công an phường Linh Tây hỗ trợ. Khi đến trụ sở Công an phường Linh Tây, qua thông tin nạn nhân khai báo thì xác định được địa điểm bị cướp nằm ở phường Linh Đông (TP Thủ Đức). Nên tổ công tác đã chuyển giao hồ sơ vụ việc đến Công an phường Linh Đông.

Làm việc với cơ quan chức năng, tên cướp ngồi phía sau xe khai tên Nguyễn Đình Nhật (SN 1998, ngụ Đắk Lắk). Tang vật thu giữ được là 1 điện thoại di động của cô gái đã đuổi theo 2 tên cướp.

